15:42 Uhr

RB Leipzig - Liverpool, CL-Achtelfinale: Übertragung live im Free-TV und Stream am 10.03.21?

RB Leipzig spielt am 10.03.21 wieder in der Champions League: Hier erfahren Sie, wie die Übertragung im TV und Stream abläuft.

RB Leipzig - Liverpool live im TV und Online-Stream: Wie läuft die Übertragung in der Champions League? Im Free-TV und Gratis-Stream, auf Sky oder DAZN? Hier gibt es die Infos zum nächsten Leipzig-Spiel in der CL am 10.03.21.

In der Champions League wird am 10.03.21 das Spiel Liverpool - RB Leipzig live im TV und Stream gezeigt. Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Läuft das Spiel auch im Free-TV oder Gratis-Stream?

Hier erfahren Sie, wie Sie alle Spiele von RB Leipzig in der Champions League live sehen. Auf Sky oder DAZN? Dazu gibt es den Spielplan und alle CL-Termine von RB.

Liverpool vs. RB Leipzig live im TV und Stream - Free-TV? Übertragung in der Champions League am 10.03.21

Achtelfinale, Rückspiel:

Partie : Liverpool - RB Leipzig

: - Wann : 10. März 2021, ab 21.00 Uhr

: 10. März 2021, ab 21.00 Uhr Wo : Anfield Stadium Liverpool

: TV-Übertragung: Sky

RB Leipzig: Alle Termine in der Champions League - Übertragung im TV und Live-Stream

Erster Spieltag: Dienstag, 20. Oktober 2020, RB Leipzig - Istanbul BB, DAZN

Zweiter Spieltag: Mittwoch, 28. Oktober 2020, Manchester United - RB Leipzig , DAZN und Sky-Konferenz

Dritter Spieltag: Mittwoch, 4. November 2020, RB Leipzig - Paris Saint-Germain , DAZN und Sky-Konferenz

Vierter Spieltag: Dienstag, 24. November 2020, Paris Saint-Germain - RB Leipzig , Sky

Fünfter Spieltag: Mittwoch, 2. Dezember 2020, Istanbul Basaksehir - RB Leipzig , DAZN und Sky-Konferenz

Sechster Spieltag: Dienstag, 8. Dezember 2020, RB Leipzig - Manchester United , Sky

Achtelfinale (Hinspiel): Dienstag, 16. Februar 2021, RB Leipzig - Liverpool , DAZN

Achtelfinale (Rückspiel): Mittwoch, 10. März 2021, Liverpool - RB Leipzig , Sky

Leipzig live im TV und Stream: Champions-League 20/21 auf Sky oder DAZN?

Wo können Fans die Partien des RB Leipzig live im Stream oder Free-TV verfolgen? Überträgt DAZN oder Sky die CL-Spiele der Saison 20/21? Die zwei Streaming-Anbieter DAZN und Sky teilen sich diese CL-Saison die Übertragungsrechte auf.

Die Partien des RB Leipzig werden zum Großteil vom kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN live übertragen, Sky übertrug in der Gruppenphase ausschließlich zwei Partien. Das Spiel gegen Paris Saint-Germain am 24. November und die Partie gegen Manchester United am 8. Dezember waren beim Münchner Pay-TV-Anbieter live im Stream zu sehen. Aber auch das Rückspiel im Achtelfinale gegen Liverpool läuft auf Sky.

Der RB Leipzig in der CL 2020/21: Die Erfolge der Mannschaft

Der RB Leipzig, seit 2016 in der Bundesliga, hat sich bereits in der Saison 2017/18, in der Saison 2019/20 und in der Saison 20/21 für die Champions League qualifiziert. Für den RB Leipzig ist es diese Saison also die dritte Teilnahme in der Königsklasse. Auch die Teilnahme an der Europa League hatte sich die Mannschaft in der Vergangenheit für die Saison 2017/18 und 2018/19 erstritten. Die Mannschaft unter Trainer Julian Nagelsmann und Kapitän Marcel Sabitzer traf in der Gruppenphase der Champions League 2020/21 auf zwei schwere Gegner. Mit Paris Saint-Germain und Manchester United bescherte die Gruppe dem RB Leipzig zwei europäische Fußballschwergewichte. Der dritte Kontrahent war Debütant Istanbul Basaksehir.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen