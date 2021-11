RB Leipzig - Paris St. Germain in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

RB Leipzig und Paris St. Germain begegnen sich Anfang November im Rahmen der Champions League. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung. Außerdem halten wir einen Live-Ticker für Sie bereit.

Die aktuelle Saison der UEFA Champions League 2021/22 läuft bereits seit dem 22. Juni 2021. Der Fußball-Wettbewerb, an dem insgesamt 32 verschiedene europäische Mannschaften teilnehmen, existiert bereits seit dem Jahr 1955 und geht nun bereits zum 67 Mal über die Bühne. Im Rahmen des 4. Spieltags, der für Anfang November angesetzt ist, treten auch der RB Leipzig und Paris St. Germain gegeneinander an.

Sie wollen mehr Infos zu der Begegnung? In diesem Artikel versorgen wir Sie mit allem Wissenswerten rund um die Übertragung und den genauen Spiel-Termin der Partie RB Leipzig gegen Paris St. Germain. Außerdem finden Sie weiter unten auch einen Liveticker samt Spielstand und Mannschaftsaufstellung.

RB Leipzig gegen Paris St. Germain: Wann ist der Anstoß? Datum und Uhrzeit

RB Leipzig und Paris St. Germain treten morgen, am Mittwoch, 03. November 2021, gegeneinander an. Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig.

RB Leipzig vs. Paris St. Germain: Übertragung live im TV und Online-Stream - Läuft die Partie auch im Free-TV?

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Paris St. Germain gibt es leider nicht gratis im Free-TV und Stream zu sehen. Auch der Münchener Pay-TV-Sender Sky überträgt das CL-Match nicht. Hier informieren wir Sie darüber, wie Sie die Partie dennoch live mitverfolgen können.

Spiel: RB Leipzig - Paris St. Germain , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

- , Gruppenphase der 2021/22 Datum: Mittwoch, 3. November 2021

Mittwoch, 3. November 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel VfL RB Leipzig gegen Paris St. Germain

Sie sind kein zahlendes Mitglied bei DAZN, aber möchten das Spiel zwischen RB Leipzig und Paris St. Germain trotzdem mitverfolgen. Dann nutzen Sie hierzu einfach unseren übersichtlichen Liveticker.

Dieser versorgt Sie mit allen wichtigen Einzelheiten zur UEFA Champions League 2021/22. So lassen sich dort beispielsweise die Spieltermine, der aktuelle Spielstand und die Ergebnisse aller Matches in Echtzeit abrufen. Außerdem veröffentlichen wir dort kurz vor dem jeweiligen Spielbeginn auch die Aufstellungen der jeweiligen Mannschaften.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Alle 137 Spiele der UEFA Champions League 2021/22 werden entweder live bei Amazon Prime Video oder bei DAZN übertragen. Amazon Prime Video zeigt insgesamt 16 Begegnungen (Topspiel am Dienstagabend) der Königsklasse. Die anderen Partien werden vom Streaming-Dienst DAZN ausgestrahlt. Beide Angebote sind kostenpflichtig und erfordern ein Abonnement.

RB Leipzig - Paris St. Germain: Bilanz und Infos

Nach Informationen des Fußball-Portals fußballdaten.de standen RB Leipzig und Paris St. Germain in der Vergangenheit vier Mal gemeinsam auf dem Rasen. Das erste Spiel der beiden Mannschaften wurde im November 2020 im Rahmen der damaligen CL-Gruppenphase ausgetragen.

Die Leipziger schafften es bisher nur einmal die Pariser zu bezwingen. Paris St. Germain konnte sich drei Siege gegen RB Leipzig holen. Ein Unentschieden gab es noch nie. (AZ)

