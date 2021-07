Testspiele von RB Leipzig im Sommer 2021: Termine, Spielplan, Uhrzeit

Der RB Leipzig bereitet sich auf die kommende Bundeslia-Saison vor. Alle Infos rund um Termine, Gegner, Uhrzeit und Spielplan der Testspiele haben wir hier für Sie.

Im August beginnt die neue Bundesliga-Saison und natürlich bereiten sich die Vereine schon jetzt auf die ersten Spiele im kommenden Monat vor. Auch der RB Leipzig ist in das Training gestartet und hat unter der Leitung des neuen Cheftrainers Jesse Marsch mit der Vorbereitung auf die Saison 21/22 vor. 250 Zuschauer sahen den roten Bullen bei ihrem ersten Training zu und konnten unter anderem die beiden Neuzugänge Mohamed Simakan und Brian Brobbey beobachten.

Um die Wartezeit auf die kommende Saison zu verkürzen, informieren wir Sie in diesem Artikel über die Termine der Testspiele des RB Leipzig. Auf welche Gegner trifft der Bundesliga-Verein in der Vorbereitung auf das neue Fußballjahr? Spieplan und Uhrzeiten finden Sie hier.

RB Leipzig 2021 - Testspiele: Termine, Spielplan und Uhrzeit

Mit dem Vorbereitungsauftakt des RB Leipzig stehen auch die ersten Termine der Testspiele des Vereins fest. Zum einen wird der RB Leipzig auf den AZ Alkmaar treffen. Der Verein belegte in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Eredivisie, der niederländischen Bundesliga, und sollte daher für den Zweitplatzierten der Bundesliga ein guter Sparrings-Partner sein. Weiter geht es gegen Platz 8 der französischen Ligue 1: den HSC Montpellier. Ob der Verein noch weitere Testspiele plant, ist bisher nicht bekannt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Das sind die Termine und Uhrzeiten der Testspiele des RB Leipzig im Überblick:

17.07.2021 um 18.00 Uhr

Teams: RB Leipzig - AZ Alkmaar

Ort: Trainingszentrum RB Leipzig, Platz 1

23.07.2021 um 18.00 Uhr

Teams: RB Leipzig - HSC Montpellier

Ort: Trainingszentrum RB Leipzig, Platz 1

Testspiele des RB Leipzig: Übertragung im TV und Stream? Zuschauen vor Ort

Bisher ist nicht bekannt, ob die Testspiele des RB Leipzig auch im TV und Stream zu sehen sein werden. Fest steht jedoch, dass endlich wieder Fans vor Ort ihre Mannschaft anfeuern dürfen. Dazu hat der Verein jedoch strenge Corona-Regeln veröffentlicht, an die sich alle Zuschauer halten müssen. Hier eine Übersicht:

Testpflicht: Alle Zuschauer müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist

Für vollständig geimpfte Personen, Genesene und Kinder bis zum 7. Lebensjahr entfällt die Testpflicht

Test, Impfpass, ärztliche Bestätigung der Genesung sowie Lichtbildausweis werden am Eingang kontrolliert

Das Tragen einer FFP2-Maske und das Einhalten der Abstandsregeln sind auf dem Trainingsgelände verpflichtend

Essen und Getränke werden nicht angeboten, die Mitnahme von Speisen und Getränken in Plastikflaschen ist allerdings erlaubt

RB Leipzig in der Bundesliga-Saison 20/21

Leipzig kann auf eine sehr solide Saison zurückblicken und belegte am Ende den zweiten Platz der Bundesliga. Zum Abschluss zeigte der Verein auch Schwächen und konnte in den letzten fünf Pflichtspielen der vergangenen Saison neben drei Niederlagen und einem Unentschieden nur einen Sieg verzeichnen. Zwei Mal hintereinander musste sich Leipzig gegen Ende der Saison dem BVB geschlagen geben: Am 8. Mai nach einem 3:2 in der Bundesliga und kurz darauf am 13. Mai mit 1:4 im DFB-Pokal-Finale. Dennoch hat Leipzig gute Aussichten auch im kommenden Fußballjahr wieder im oberen Tabellenbereich mitzuspielen. (AZ)