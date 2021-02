15:16 Uhr

RB Leipzig - VfL Bochum live im TV und Stream - Übertragung im Free-TV am Mittwoch, 3. Februar 2021?

DFB-Pokal 2020/21: Im Achtelfinale gibt es am 03.02.2021 die Partie RB Leipzig gegen VfL Bochum zu sehen. Hier haben wir alle Infos zu Termin, Sender und Übertragung im TV und Stream zusammengefasst.

Von Carolin Mengele

DFB-Pokal: Im Achtelfinale der Saison 2020/21 treffen am 03.02.2021 RB Leipzig und der VfL Bochum aufeinander. Im Duell erste gegen zweite Liga ist Leipzig der Favorit, wenngleich Bochum bisher eine ausgesprochen gute Figur in der Liga macht und in der zweiten Runde des Pokals bereits Mainz 05 - ebenfalls Erstligist - aus dem Wettbewerb schmiss. Bisher trafen die beiden Vereine im DFB-Pokal noch nicht aufeinander. In den vier Zweitliga-Partien zwischen Leipzig und Bochum hatte jedes Mal am Ende RB die Nase vorn.

Wo gibt es das DFB-Pokal-Spiel RB Leipzig gegen VfL Bochum live im TV und Stream zu sehen? Wird die Partie auch im Free-TV übertragen? Gibt es einen Gratis-Stream? Alle Fragen rund um die Übertragung des Achtelfinales im DFB-Pokal finden Sie in diesem Artikel.

DFB-Pokal: RB Leipzig - VfL Bochum am 03.02.21 live im TV und Stream: Im Free-TV oder Pay-TV? ARD, ZDF, Sky oder Sport 1?

Wann spielt RB Leipzig gegen den VfL Bochum? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos auf einen Blick:

Partie: RB Leipzig vs. VfL Bochum

vs. Spieltag : Mittwoch, 3. Februar 2021

: Mittwoch, 3. Februar 2021 Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Stadion: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: SkyGo, SkyTicket

Das Spiel ist also weder im Gratis-Stream noch im Free-TV zu sehen. Drei andere der insgesamt acht Begegnungen des Achtelfinales werden aber frei empfangbar sein.

Übertragung im DFB-Pokal 20/21 im Free-TV: Welche Achtelfinal-Spiele gibt es live im TV und Stream zu sehen?

Gleich drei Spiele des Achtelfinales im DFB-Pokal 2020/21 werden, neben der Übertragung im TV und Stream auf Sky, auch im Free-TV gezeigt. Die ARD und Sport 1 haben sich hierfür die Rechte gesichert.

Hier finden Sie einen schnellen Überblick über die Begegnungen der dritten Runde: Wann finden die einzelnen Spiele Anfang Februar statt und wo werden sie jeweils live im Fernsehen und Stream übertragen? Im Free-TV oder Pay-TV?

Datum Uhrzeit Heim Auswärts TV Dienstag,

02.02.2021 18:30 Uhr Rot-Weiss Essen Bayer 04 Leverkusen Sky Dienstag,

02.02.2021 18:30 Uhr Holstein Kiel SV Darmstadt 98 Sky Dienstag,

02.02.2021 20:45 Uhr Werder Bremen SpVgg Greuther Fürth Sky Dienstag,

02.02.2021 20:45 Uhr Borussia Dortmund SC Paderborn 07 ARD Mittwoch,

03.02.2021 18:30 Uhr Vfl Wolfsburg FC Schalke 04 Sport 1 Mittwoch,

03.02.2021 18:30 Uhr RB Leipzig Vfl Bochum Sky Mittwoch,

03.02.2021 20:45 Uhr SSV Jahn Regensburg 1. FC Köln Sky Mittwoch,

03.02.2021 20:45 Uhr VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach ARD

RB Leipzig im DFB-Pokal

In der aktuellen Bundesliga-Saison läuft es für RB Leipzig bisher ziemlich gut: Sie kämpfen mit den Bayern um die Tabellen-Spitze. Im DFB-Pokal haben die Leipziger die ersten beiden Runden ebenfalls souverän gemeistert. Beide Auswärtsspiele, gegen Nürnberg und Augsburg, konnten sie mit 3:0 gewinnen.

Das waren die bisherigen Spiele im Überblick:

1. Hauptrunde : 1. FC Nürnberg - RB Leipzig : 0:3

: - : 0:3 2. Hauptrunde : FC Augsburg - RB Leipzig : 0:3

VfL Bochum im DFB-Pokal

In der 2. Bundesliga spielt der VfL Bochum in der Saison 2020/21 bisher ganz oben um den Aufstieg in die erste Liga mit. Und auch im DFB-Pokal konnte das Team überzeugen: Gegen den Oberligisten FV Engers holten die Bochumer einen 3:0-Sieg. In der zweiten Runde konnten sie sich dann schließlich auch gegen Mainz 05 im Elfmeterschießen durchsetzen.

Das waren die Begegnungen des Zweitligisten im DFB-Pokal 20/21:

1. Hauptrunde : FV Engers - VfL Bochum : 0:3

: - : 0:3 2. Hauptrunde : FSV Mainz 05 - VfL Bochum : 2:2 / 0:3 i. E.

