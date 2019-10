17:57 Uhr

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg heute live im TV und Stream: DAZN oder Sky?

Heute können Sie RB Leipzig - Zenit St. Petersburg live im TV und Stream sehen. Alle Infos zur Übertragung der Championsleague und ob DAZN oder Sky gibt es hier.

Im vergangenen Jahr sind sich der RB Leipzig und Zenit St. Petersburg schon einmal begegnet: Im März 2018 spielten die Vereine im Achtelfinale der Europa League gegeneinander. Damals konnte sich Leipzig durchsetzen, aber reicht es auch heute für den RB? Der Start in die aktuelle Bundesliga-Saison ist den Leipzigern jedenfalls gut gelungen. Momentan steht der Verein punktgleich mit dem FC Bayern und dem BVB auf Platz 5.

Heute könnte es für Leipzig also klappen mit dem zweiten Sieg in der Champions League 2019/20. Der erste war beim Auftakt mit 1:2 gegen Benfica gelungen. Danach gab es eine Niederlage gegen Lyon. In der Bilanz von Zenit stehen in der aktuellen CL-Saison ein Unentschieden und ein Sieg.

Wo läuft das Spiel RB Leipzig - Zenit St. Petersburg live im TV und Stream? Im Free-TV und Gratis-Stream auf jeden Fall nicht, da alle Spiele der Champions League auf Sky oder DAZN zu sehen sind. Hier die Infos zur Übertragung.

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg live in TV und Stream: Sky oder DAZN?

RB Leipzig spielt zu Hause gegen Zenit. Übertragen wird das Spiel im Live-Stream auf DAZN und im TV in der Sky-Konferenz.

Wer: RB Leipzig - Zenit St. Petersburg

Wann: Mittwoch, 23. Oktober, 18.55 Uhr

Wo: Red Bull Arena

Live: Online im Stream bei DAZN , TV in der Sky-Konferenz

RB Leipzig - Zenit in der CL live im Fernsehen und Online-Stream: TV-Termine und Spielplan

Hier finden Sie den Spielplan von RB Leipzig in der CL-Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase und alle weiteren Termine der Champions League.

17. September, 21 Uhr: Benfica Lissabon RB Leipzig, live auf DAZN

2. Oktober, 18.55 Uhr: RB Leipzig Olympique Lyon, live auf DAZN

23. Oktober, 21 Uhr: RB Leipzig Zenit St. Petersburg, live auf DAZN

5. November, 21 Uhr: Zenit St. Petersburg RB Leipzig, live auf Sky

27. November, 21 Uhr: RB Leipzig Benfica Lissabon, live auf DAZN

10. Dezember, 21 Uhr: Olympique Lyon RB Leipzig, live auf Sky

Leipzig in der Champions League: Termine - Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Hier entdecken Sie nach der Gruppenphase alle kommenden Termine und den Spielplan von RB Leipzig in der Champions League 2019/2020 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum CL-Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte der Champions League 2019/20: Sky oder DAZN? Keine Übertragung im Free-TV oder Gratis-Stream

Wie in den vergangenen Jahren teilen sich Sky und DAZN die TV-Rechte an der Champions League. Somit können Fans auch heuer nur bezahlt auf beiden Portalen CL gucken. Grundlage der Verteilung bildet ein kompliziertes Picking-System, das man nicht verstehen muss. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung der CL-Spiele von RB Leipzig live in TV, Fernsehen und Stream und alle Infos, ob Sky oder DAZN den jeweiligen Spieltag live zeigen. (AZ)

Hier gibt es die Infos zu den anderen deutschen Vereinen:

