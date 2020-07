vor 32 Min.

RB Leipzig vs. Atlético Madrid live in TV und Stream sehen - Übertragung im Free-TV?

RB Leipzig trifft auf Atlético Madrid im Viertelfinale der Champions League : Wo Sie die CL-Partie und weitere Spiele live in TV, Fernsehen und Stream auf DAZN oder Sky sehen können, das erfahren Sie hier.

Über starke Leistungen gegen Tottenham sicherte sich der RB Leipzig den Platz im Viertelfinale der Champions League. Als Gegner für Leipzig steht Atlético Madrid für das Viertelfinale der Champions League in Lissabon fest. Alle Finalspiele werden in einem Blitzturnier im K.o.-Modus gespielt - das hat die UEFA festgesetzt. Viertelfinale und Halbfinale finden in den beiden Stadien Lissabons, im Estádio da Luz und im Estádio José Alvalade, statt. Wir verraten hier, wie Sie RB Leipzig live in der Champions League in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Sky oder DAZN? Und gibt es die Chance auf Free-TV?

Datum, Uhrzeit und Termine: Champions League in Lissabon

Achtelfinal-Rückspiel: 7. August

7. August Viertelfinale : 14., 15. und 16. August

: 14., 15. und 16. August Halbfinale : 18. und 19. August

: 18. und 19. August Finale : 23. August

Leipzig im CL-Viertelfinale: Live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV?



Wo können die Leipziger Fans die Spiele von RB live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Auf DAZN, SKY oder im Free-TV auf ARD oder ZDF ? Alle Partien der Champions League werden von Streaming-Anbieter DAZN und Pay-TV-Sender Sky übertragen. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale sind auch live im Fernsehen und im Streaming zu sehen. Wer auf eine Ausstrahlung im Free-TV setzt, kann die Vorberichterstattung auf Sky Sport News HD verfolgen. Auch im Anschluss an die Spiele gibt es im Free-TV die besten Ausschnitte der Champions League Spiele.

RB Leipzig in den Finalspielen der Champions League in Lissabon

In beiden Wettbewerben (auch Europa League) wird die Auslosung in drei Durchgänge unterteilt. Erst werden die Viertelfinal-Paarungen gezogen, dann die Halbfinal-Paarungen, und am Schluss wird noch ermittelt, welcher Halbfinal-Sieger im Endspiel auf dem Papier das Heimrecht besitzt. Nachdem RB Leipzig Atlético Madrid zugelost wurde und im Halbfinale gegen den Gewinner aus der Partie Atalanta Bergamo gegen Paris Saint Germain antreten müssen, können die Leipziger erst im Finale auf den FC Bayern treffen, falls der Verein im Wettbewerb bleibt.

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München würde beim Erreichen des Viertelfinals der Champions League in der Endrunde in Lissabon auf den FC Barcelona oder SSC Neapel treffen.

Themen folgen