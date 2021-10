RB Salzburg - VfL Wolfsburg in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Der RB Salzburg und der VfL Wolfsburg treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die Gruppenphase der Champions League 21/22 beginnt am 14. September mit Spieltag 1. Wolfsburg spielt in Gruppe G zusammen mit Lille, dem RB Salzburg und Sevilla. Am 3. Spieltag sind die Wolfsburger beim RB Salzburg zu Gast. In der Königsklasse des europäischen Fußballs übernehmen in der aktuellen Saison sowohl Amazon Prime Video als auch der Streaming-Anbieter DAZN die Übertragung der Spiele.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zum Spiel zwischen dem RB Salzburg und dem VfL Wolfsburg für Sie. Wer überträgt das Spiel und wie sieht es mit der Bilanz zwischen den beiden Vereinen aus? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Die Antworten auf alle Fragen finden Sie hier.

RB Salzburg - VfL Wolfsburg in der Champions League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen dem RB Salzburg und dem VfL Wolfsburg findet heute, am 20. Oktober 2021 statt. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr.

RB Salzburg gegen VfL Wolfsburg: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In der neuen Champions League Saison 2021/22 wird es keine Übertragung im Free-TV geben. Auch Sky-Abonnenten schauen in die Röhre - der Medienkonzern mit Sitz in Unterföhring hat aktuell keine Rechte für die Übertragung der Champions League. Wie Sie das Spiel zwischen Salzburg und Wolfsburg sehen können, verrät Ihnen diese Übersicht:

Spiel: RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22 - 3. Spieltag

vs. , der 2021/22 - 3. Spieltag Datum: Mittwoch, 20. Oktober 2021

Mittwoch, 20. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Red Bull Arena, Salzburg

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel: Salzburg vs. Wolfsburg

Wenn Sie kein Abo für den Streaming-Dienst DAZN haben oder einfach alle wichtigen Infos zum Spiel zwischen Wolfsburg und Salzburg auf einen Blick sehen möchten, dann sind Sie bei unserem Live-Ticker genau richtig. Unser Datencenter liefert nicht nur alle Infos zum Verlauf der Champions League Saison, sondern hat auch die Aufstellung zu allen Spielen für Sie. Natürlich können Sie die Begegnungen auch live verfolgen - mit allen Toren, roten und gelben Karten, Auswechslungen und den spannendsten Spielmomenten als Kommentar.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die Übertragung der aktuellen Champions League Saison 21/22 teilen sich die beiden Streaming-Plattformen Amazon Prime Video und DAZN. Bei Amazon gibt es insgesamt 16 Partien Spiele übertragen und den Rest der Partien gibt es beim britischen Streaming-Service DAZN zu sehen. Im Free-TV und auf Sky werden in diesem Jahr keine Spiele des Turniers übertragen.

Salzburg gegen Wolfsburg: Bilanz und Infos

Die beiden Mannschaften sind sich bisher noch nicht in der Champions League, Europa League oder einem anderen europäischen Format begegnet. Der VfL Wolfsburg schloss die vergangene Saison auf Platz 4 ab und hatte einen starken Start in die neue Bundesliga-Saison. Auch der RB Salzburg ist derzeit als österreichischer Meister in Höchstform und steht auch aktuell auf Platz 1 der Tabelle. (AZ)