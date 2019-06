Radprofi Alaphilippe gewinnt längste Dauphiné-Etappe

Es ist zwar noch ein gutes Stück hin, bis Olympia 2020 in Tokio (Japan) startet, schon jetzt aber sind Sportfans elektrisiert und suchen die wichtigsten Infos. Diese finden Sie hier: Zeitplan, Datum, TV-Übertragung, Zeitunterschied, Tickets und Karten, neue Sportarten und Disziplinen sowie die Infos zum Maskottchen der Olympischen Spiele.

Der French-Open-Finalist Dominic Thiem hat seine Teilnahme am Tennis-Rasenturnier in Halle/Westfalen abgesagt.

Titeltraum

Deutsche U21 mit großen EM-Zielen

In Italien und San Marino will die Auswahl von Stefan Kuntz als erste deutsche U21 ihren Titel erfolgreich verteidigen. Doch schon in der Gruppenphase warten echte Prüfsteine. Das Fehlen prominenter Spieler soll kein Problem sein - immerhin geht es um mehr als nur den Titel.