Giro d'Italia 21: Etappen, Ergebnisse, Kalender, Übertragung live im Free-TV und Stream ab morgen, 8.5.21

Das Giro d'Italia Radrennen startet am 8. Mai 2021. Das Grand Tours Rennen wird seit 1909 ausgetragen und findet dieses Jahr zum 104. Mal statt. Alle Infos zu den Etappen, Terminen, der Wertung und zur Übertragung live im Free-TV und Stream erhalten Sie hier.

Giro d'Italia: Etappen, Termine und Uhrzeit

Das Giro 2021 wurde letztes Jahr coronabedingt vom Mai in den Oktober verschoben. Der Etappenplan des Giro d'Italia 2021 steht nun fest. In Piemont wird das Rennen starten, und zwar in Turin. Turin richtet bereits zum dritten Mal den Start des Giro aus. Bereits 1961 und 2011, zum 150. Geburtstag des Rennens, startete der Giro d'Italia in Turin. Nach 3 Wochen endet das Radrennen zudem wieder im Piemont - und zwar traditionell in Mailand. Die Termine und Uhrzeiten sehen wie folgt aus.

Etappe Datum Strecke KM Uhrzeit 1. Etappe 8. Mai 2021, Samstag Turin - Turin Einzelzeitfahren : 9 km 13.50-17.30 2. Etappe 9. Mai 2021, Sonntag Stupinigi - Novara 173 km 12.35-17.15 3. Etappe 10. Mai 2021, Montag Biella - Canale 187 km 12.15-17.30 4. Etappe 11. Mai 2021, Dienstag Piacenza - Sestola 186 km 12.00-17.30 5. Etappe 12. Mai 2021, Mittwoch Modena - Cattolica 171 km 13.05-17.30 6. Etappe 13. Mai 2021, Donnerstag Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno ( San Giacomo ) 150 km 12.30-17.30 7. Etappe 14. Mai 2021, Freitag Notaresco - Termoli 178 km 12.45-17.30 8. Etappe 15. Mai 2021, Samstag Foggia - Guardi Sanframondi 173 km 12.35-17.30 9. Etappe 16. Mai 2021, Sonntag Castel Di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio) 160 km 12.10-17.10 10. Etappe 17. Mai 2021, Montag L'Aquila - Foligno 140 km 13.35-17.30 11. Etappe 19. Mai 2021, Mittwoch Perugia - Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage) 163 km 12.50-17.30 12. Etappe 20. Mai 2021, Donnerstag Siena - Bagno Di Romagna 209 km 11.20-17.30 13. Etappe 21. Mai 2021, Freitag Ravenna - Verona 197 km 12.20-17.30 14. Etappe 22. Mai 2021, Samstag Cittadella - Monte Zoncolan 205 km 11.25-17.30 15. Etappe 23. Mai 2021, Sonntag Grado - Gorizia 145 km 15.30-17.15 16. Etappe 24. Mai 2021, Montag Sacile - Cortina d'Ampezzo 212 km 10.45-17.30 17. Etappe 26. Mai 2021, Mittwoch Canazei - Sega di Ala 193 km 11.55-17.30 18. Etappe 27. Mai 2021, Donnerstag Rovereto - Stradella 228 km 11.30-17.30 19. Etappe 28. Mai 2021, Freitag Abbiategrasso - Alpe Di Mera (Valsesia) 178 km 12.05-17.30 20. Etappe 29. Mai 2021, Samstag Verbania - Valle Spulga-Alpe Motta 164 km 12.15-17.30 21. Etappe 30. Mai 2021, Sonntag Senago - Milaon Tissot ITT 29,4 km 15.00-18.00

Giro d'Italia: Übertragung live im Free-TV und Live-Stream?

Der Giro d'Italia wird live im kostenlosen Free-TV übertragen. Fans können die Rennen aller einzelnen Etappen mit den Kommentaren der ehemaligen Radsport-Profis Jens Voigt und Rolf Aldag live im Fernsehen und Live-Stream bei Eurosport verfolgen. Eurosport versorgt eingefleischte Giro-Fans zudem mit Infos rund um die Teams und Favoriten, Ergebnisse, Kalender, Tabellen und Ranglisten. News, Interviews und Live-Ticker sorgen für ein umfassendes Fan-Erlebnis zu Hause.

Die Teams des Giro d'Italia 2021:

22 Word-Tour-Teams starten beim Giro d'Italia, zudem das ProTeam Alpecin-Fenix aus Belgien, das automatisch qualifiziert ist. Die derzeitige Startliste für das Radrennen Giro d'Italia 2021 sieht (laut offizieller Webseite www.giroditalia.it) wie folgt aus:

AG2R Citroen Team: France

Team: France Alpecin-Fenix: Belgium

Adroni Giocattoli - Sidermec: Italy

Astana-Premier Tech: Kazakstan

Bahrain Victorious: Bahrain

Victorious: Bardiani CSF Faizanè: Italy

BORA - Hansgrohe: Germany

Cofidis: France

Deceuninck - Quick: Belgium

EF Education - Nippo : United States

: EOLO-Kometa Cycling Team: Italy

Groupama - FDJ : France

: France INEOS Grenadiers: United Kingdom

Grenadiers: United Kingdom Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux: Belgium

Israel Start-up Nation: Israel

Lotto Soudal: Belgium

Movistar Team : Spain

: Team BikeExchange : Australia

: Australia Team DSM : Germany

: Team Jumbo-Visma : Netherlands

: Netherlands Team Qhubeka ASSOS : South Africa

: Trek-Segafredo: United States

UAE-Team Emirates: United Arab Emirates

Gewinner und Sieger des Giro d'Italia: Historie des Radrennens

Fünfmal gewonnen haben bis dato drei Teilnehmer des Giro d'Italia, darunter der Italiener Alfred Binda 1933, Fausto Coppi 1953 und der Belgier Eddy Merckx 1974. Drei Gesamtsiege wiederum gelangen dem Italiener Giovanni Brunero, Gino Bartali, Fiorenzo Magni und Felice Gimondi sowie Bernard Hinault aus Frankreich. Als Bergkönig gilt bislang Gino Bartali mit sieben Siegen (1935-1947).

