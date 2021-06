Radsport

Tour de France! Für Georg Zimmermann aus Neusäß wird ein Kindheitstraum wahr

Plus Der 23-jährige Georg Zimmermann aus Neusäß bei Augsburg wird Dritter bei der deutschen Meisterschaft und löst damit erstmals das Ticket zur Tour de France.

Von Robert Götz

Immer wenn Georg Zimmermann beim Reparieren seiner Rennräder zu Hause im Neusässer Stadtteil Hainhofen (Landkreis Augsburg) nicht mehr weiter kommt, dann fährt der Radprofi, der beim belgischen WorldTour-Team Intermarchè-Wanty-Gobert unter Vertrag steht, nach Augsburg. In die Bäckergasse, zum Radsportladen von Willi Singer. Der ist jetzt 72 und hat das erlebt, von dem Zimmermann träumt, seit er mit 13 mit dem Rennradfahren begonnen hat. Willi Singer bestritt 1977 die Tour de France. In einem Bilderrahmen an der Wand der Werkstatt hängen Fotos von ihm im Bianchi-Trikot. „Wir unterhalten uns immer. Seine Geschichten von der Tour faszinieren mich“, erzählt Zimmermann. Bald kann der 23-Jährige selbst davon erzählen.

