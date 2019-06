vor 49 Min.

Rangnick denkt größer

Red Bull agiert weiter global. Dafür trennt sich der Chefstratege von RB Leipzig

Sein Büro mit direktem Blick auf den Trainingsplatz räumt Ralf Rangnick für den neuen Sportdirektor Markus Krösche. Der langjährige Chefstratege trennt sich nicht nur räumlich, sondern auch vertraglich von RB Leipzig. Er soll als „Head of Sport und Development Soccer“ in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk des Getränkekonzerns Red Bull die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York vernetzen und betreuen.

„Wir müssen in eine Art Vorreiterrolle kommen, bevor andere Vereine in die Rolle kommen. Den Vorteil, den wir haben, schon von der Logistik her, müssen wir auf die Piste bringen“, so Rangnick. Die Idee sei ihm im Weihnachtsurlaub „unter der Dusche“ gekommen. Lebensmittelpunkt soll für ihn Leipzig bleiben. Nach sieben Jahren RB Leipzig sah er nun den Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen. „Für mich war das Entscheidende: Ich bin ein Typ, der braucht klare Ziele.“ Nur Sportdirektor „in dem großen Mikrokosmos RB Leipzig“ zu sein, hätte nur kleine Entwicklungsschritte ermöglicht. Rangnick denke aber größer – wie der Konzern.

Der Kauf des brasilianischen Klubs CA Bragantino hat „meine Vorstellungen, was dort möglich ist, noch mal zusätzlich befeuert. Das wäre ja gelacht, wenn wir mit unserer Expertise, mit unserem Know-how und mit allem, was wir in den letzten sieben Jahre hier nachgewiesen haben, wenn wir es nicht schaffen würden, in den nächsten ein, zwei, maximal drei Jahren den Verein in die erste Liga zu bringen“, sagte Rangnick zu den Zielen mit dem Zweitligisten. Auch die „fantastische Arbeit“ bei Red Bull New York will er fortsetzen. „Was noch fehlt, ist der Gewinn des MLS-Titels“, betonte Rangnick. Er sieht „die Bedeutung und die Strahlkraft der Major League Soccer“ weiter wachsen. Pikant bleibt als neuer Fußballchef bei Red Bull die künftige Ausrichtung bezüglich des einstigen Leipziger Partnerklubs RB Salzburg. „Die sind komplett eigenständig und autark“, so Rangnick. (dpa)

