„Rauf und runter“

Der Saison-Endspurt der Bayern führt noch zweimal ins Duell mit RB Leipzig

Der siebte Titelstreich am Stück soll dem FC Bayern München schon am Samstag (15.30 Uhr) beim Vorlauf für das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig gelingen. „Ich würde mir wünschen, dass wir es vor dem letzten Spieltag schaffen“, sagte Kovac.

Ein Auswärtssieg in der Leipziger Arena würde im Duell mit Borussia Dortmund jede Rechnerei überflüssig machen. Mit vier Punkten Vorsprung gehen die Bayern in den Endspurt.

Ein Selbstläufer ist der Titelgewinn nicht, auch wenn alles für den Rekordmeister spricht. „Wenn du Titel gewinnen willst, musst du es auf dem Platz zeigen“, sagte Arjen Robben. Der 35-Jährige möchte sich mit Titel Nummer acht verabschieden. Franck Ribéry steht sogar vor der neunten Meisterschaft – das wäre Liga-Rekord.

Schenken werden aber gerade die Leipziger den Bayern zwei Wochen vor dem Duell im DFB-Pokal-Finale in Berlin nichts. Die Bayern wollen als Meister nach Berlin fahren. Die Leipziger wiederum wollen die Münchner nicht in ihrer Arena jubeln sehen. Die Partie birgt stets Brisanz, weil sie sich in der Zukunft zu einem dauerhaften Duell um nationale Titel entwickeln könnte.

Bei den Bayern würde Arjen Robben zu gerne noch einmal ein entscheidender Titel-Faktor sein. „Vielleicht kann ich den Unterschied machen, mit einem Tor, einer Vorlage, irgendetwas. Dafür bin ich noch mal da“, sagte der Niederländer. „Es kann ein gutes Ende nehmen“, sagte Kovac vor dem Endspurt in einer turbulenten Münchner „Rauf-und-runter“-Saison. (dpa)

