vor 3 Min.

Raw Air 2020: Termine, Zeitplan und Live-TV

Das Raw Air 2020 rückt näher. Skispringen von vier Großschanzen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund. Der Skisprung Weltcup in Norwegen begeistert. Ist das Raw Air live in TV und Stream zu sehen? TV-Termine, Zeitplan, Datum, Uhrzeit und Co.

Das Raw Air 2020 rückt näher. Skispringen von vier Großschanzen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund. Der Skisprung Weltcup in Norwegen begeistert. Ist das Raw Air live in TV und Stream zu sehen? TV-Termine, Zeitplan, Datum, Uhrzeit und Co.

Die Raw Air ist eine Serie von Skisprung-Wettkämpfen, die als Teil des Skisprung-Weltcups 2019/2020 vom 6. und 15. März 2020 ausgetragen werden. Die Skispringen werden komplett in Norwegen veranstaltet und zwar auf vier verschiedenen Sprungschanzen: in Oslo (Holmenkollen), Lillehammer und Trondheim sowie bei den Männern beim Skifliegen in Vikersund.

Raw Air 2020: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit der einzelnen Springen

Hier finden Sie alle Termine zum Raw Air 2020 sowie den Zeitplan der einzelnen Skisprung-Weltcups inkl. Datum und Uhrzeit plus Live-TV-Termine:

Raw Air 2020 in Oslo/Holmenkollen: Termine, Zeitplan und Live-TV

6. März 2020: Qualifikation Herren, 19.30 Uhr

7. März 2020: Qualifikation Frauen, 18.15 Uhr

7. März 2020: Team-Wettbewerb der Herren, 15.15 Uhr

8. März 2020: Einzelwettbewerb der Männer, 14.30 Uhr

der Männer, 14.30 Uhr 8. März 2020: Einzelwettbewerb der Frauen, 17.15 Uhr

Live im TV, Fernsehen und Stream auf ARD/ ZDF und Eurosport.

Raw Air 2020 in Lillehammer: Termine, Zeitplan und Live-TV

9. März 2020: Qualifikation der Männer, 17.30 Uhr

9. März 2020: Qualifikation der Frauen, 20 Uhr

10. März 2020: Einzelwettbewerb der Herren, 17 Uhr

der Herren, 17 Uhr 10. März 2020: Einzelwettbewerb der Frauen, 20 Uhr

Live im TV, Fernsehen und Stream auf ARD/ZDF und Eurosport.

Raw Air 2020 in Trondheim: Termine, Zeitplan und Live-TV

11. März 2020: Quali der Männer, 17.30 Uhr

11. März 2020: Quali der Damen, 20 Uhr

12. März 2020: Einzelwettbewerb der Herren, 17 Uhr

der Herren, 17 Uhr 12. März 2020: Einzelwettbewerb der Damen, 20 Uhr

Live im TV, Fernsehen und Stream auf ARD/ZDF und Eurosport.

Raw Air 2020 in Vikersund: Termine, Zeitplan und Live-TV

13. März 2020: Qualifikation der Herren, 18 Uhr

14. März 2020: Team-Wettbewerb der Männer, 16.30 Uhr

15. März 2020: Einzelwettbewerb der Herren, 16.30 Uhr

Live im TV, Fernsehen und Stream auf ARD/ZDF und Eurosport.

Raw Air 2020: Skispringen live in TV, Fernsehen und Stream sehen - Free-TV?

Der Skisprung Weltcup wird 2019/2020 live in TV, Fernsehen und Stream von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie von Eurosport übertragen. Skispringen live gibt es also im Free-TV und Gratis-Stream. Welcher Sender welches Springen bei der Raw Air live in TV und Stream zeigt, ist aktuell noch nicht klar, wird aber ergänzt. Schon jetzt können sich aber Fans darüber freuen, dass das Raw Air 2020 in Oslo (Holemkollen), Lillehammer, Trondheim und Viksersund live in TV und Stream (Free-TV) kommt.

Raw Air 2020 und die Skiflug-WM in Planica

Titelverteidiger der Raw Air 2019 sind der Japaner Ryōyū Kobayashi und die Norwegerin Maren Lundby. Wegen der vom 20. bis 22. März 2020 in Planica veranstalteten Skiflug-WM soll beim Raw Air 2020 schon am 15. März 2020 in Vikersund das Weltcup-Finale der Männer ausgetragen werden.

Themen folgen