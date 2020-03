vor 32 Min.

Raw Air 2020 abgesagt: Termine, Zeitplan, Live-TV - kein Skispringen heute am 14.03.2020

Raw Air 2020: Hier die vergangenen Termine und den Zeitplan im Überblick. Stephan Leyhe muss sich derzeit von einem Sturz in Lillehammer erholen.

Das Raw Air 2020 ist beendet. War der Skisprung-Weltcup live im TV und Stream zu sehen? TV-Termine, Zeitplan, Datum, Uhrzeit und Co. - ein Überblick.

Die Raw Air ist eine Serie von Skisprung-Wettkämpfen, die als Teil des Skisprung-Weltcups 2019/2020 eigentlich vom 6. bis 15. März 2020 ausgetragen werden sollte. Wegen des Coronavirus' wurden die Wettkämpfe in Vikersund allerdings abgesagt. Das Skispringen wurde komplett in Norwegen veranstaltet, und zwar auf drei verschiedenen Sprungschanzen: in Oslo (Holmenkollen), Lillehammer und Trondheim.

War das Raw Air live in TV und Stream zu sehen? Hier lesen Sie alles zu TV-Terminen, Zeitplan, Datum und Uhrzeit.

Raw Air 2020 abgesagt: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit am 14.3.20

Hier finden Sie alle Termine zum Raw Air 2020 sowie den Zeitplan der einzelnen Skisprung-Weltcups inkl. Datum und Uhrzeit plus Live-TV-Termine:

Raw Air 2020 in Oslo/Holmenkollen: Termine, Zeitplan und Live-TV

6. März 2020: Qualifikation Herren, 19.30 Uhr

7. März 2020: Qualifikation Frauen, 18.15 Uhr

7. März 2020: Team-Wettbewerb der Herren, 15.15 Uhr

8. März 2020: Einzelwettbewerb der Männer, 14.30 Uhr

8. März 2020: Einzelwettbewerb der Frauen, 17.15 Uhr

Live im TV, Fernsehen und Stream auf ARD und Eurosport.

Raw Air 2020 in Lillehammer: Termine, Zeitplan und Live-TV

9. März 2020: Qualifikation der Männer, 17.30 Uhr

9. März 2020: Qualifikation der Frauen, 20 Uhr

10. März 2020: Einzelwettbewerb der Herren, 17 Uhr

10. März 2020: Einzelwettbewerb der Frauen, 20 Uhr

Live im TV, Fernsehen bzw. Stream auf ARD / ZDF und Eurosport

Raw Air 2020 in Trondheim: Termine, Zeitplan und Live-TV

11. März 2020: Quali der Männer, 17.30 Uhr

11. März 2020: Quali der Damen, 20 Uhr

12. März 2020: Einzelwettbewerb der Herren, 17 Uhr

12. März 2020: Einzelwettbewerb der Damen, 20 Uhr

Live im TV, Fernsehen und Stream auf ARD / ZDF und Eurosport.

Raw Air 2020 in Vikersund: Termine, Zeitplan und Live-TV

13. März 2020: Qualifikation der Herren, 18 Uhr - abgesagt

14. März 2020: Team-Wettbewerb der Männer, 16.30 Uhr - abgesagt

15. März 2020: Einzelwettbewerb der Herren, 16.30 Uhr - abgesagt

Raw Air 2020: Skispringen live in TV, Fernsehen und Stream sehen - Free-TV?

Der Skisprung Weltcup wurde 2019/2020 live in TV, Fernsehen und Stream von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie von Eurosport übertragen. Skispringen live gab es also im Free-TV und Gratis-Stream.

