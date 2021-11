Real Madrid gegen Schachtar Donezk in der CL: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Real Madrid und Schachtar Donezk treffen Anfang November in der Champions League aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream und einen Live-Ticker.

Die Champions League 2021/22 hat am 22. Juni 2021 begonnen und läuft bis zum Finale am 18. Mai 2022. Heute, am 3. November, steht der 4. Spieltag der Gruppenphase an und Real Madrid spielt gegen Schachtar Donezk. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung der Partie und einen Live-Ticker.

Real Madrid - Schachtar Donezk: Wann ist Anstoß? Datum und Uhrzeit

Schachtar Donezk ist heute, am Mittwoch, 3. November 2021, bei Dynamo Kiew zu Gast. Das Spiel beginnt um 18.45 Uhr und wird in Madrid ausgetragen. Real Madrid hat also einen Heimvorteil.

Real Madrid gegen Schachtar Donezk: Übertragung live im TV und Stream - Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Real Madrid - Schachtar Donezk läuft nicht im Free-TV und Stream. Für die Übertragung ist der Streamingservice DAZN zuständig. Hier finden Sie alle Eckdaten im Überblick:

Spiel: Real Madrid - Schachtar Donezk , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

- , der 2021/22 Datum: Mittwoch, 3. November 2021

Mittwoch, 3. November 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabéu , Madrid

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Video: SAT.1

Live-Ticker zum CL-Spiel Real Madrid vs. Schachtar Donezk

Unabhängig von der Übertragung im Stream können Sie in unserem Live-Ticker alle Spielhighlights in Echtzeit verfolgen. Neben aktuellen Terminen der UEFA Champions League 2021/22 finden Sie vor Spielbeginn die Aufstellung beider Mannschaften. Selbstverständlich werden auch Tore und wichtige Ereignisse wie rote Karten oder Auswechslungen im Live-Ticker angezeigt.

Lesen Sie dazu auch

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League 21/22: Wo gibt es die Spiele zu sehen?

Insgesamt sind 137 Spiele in der aktuellen Champions League Saison 2021/22 zu sehen. Da sich DAZN die Rechte der Übertragung gesichert hat, werden die meisten Spiele im Stream bei dem Anbieter zu sehen sein. 16 Spiele zeigt Amazon Prime Video, allerdings benötigen Sie auch hierfür ein kostenpflichtiges Abo. Bei Amazon Prime Video sind üblicherweise Topspiele am Dienstagabend zu sehen.

Im Free-TV ist nur das Finale am 18. Mai 2022 im ZDF zu sehen. Der Sender bietet aber im "sportstudio UEFA Champions League" kostenlose Analysen der Mittwochsspiele an.

Bilanz und Infos der Begegnungen zwischen Real Madrid und Schachtar Donezk

Nach Informationen des Fußball-Portals fußballdaten.de trafen Real Madrid und Schachtar Donezk bereits in der aktuellen Champions League und in der vergangenen Saison aufeinander. Die Bilanz der aktuellsten drei Spiel fällt zugunsten der ukrainischen Mannschaft S. Donezk aus, da die Mannschaft sich zweimal in der Gruppenphase gegen Real Madrid durchsetzen konnte. Den höchsten Sieg erzielte aber Real Madrid mit 0:5 am 19. Oktober 2021.

Insgesamt trafen die Mannschaften fünfmal aufeinander und Real Madrid hat Schachtar Donezk dreimal geschlagen. Auch die Torbilanz fällt zugunsten der spanischen Mannschaft aus. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.