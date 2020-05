vor 33 Min.

Red-Bull-Teamchef über Neustart: Drakonische Maßnahmen

Ein Formel-1-Neustart in Österreich würde nur unter drastischen Sicherheitsmaßnahmen erfolgen.

"Natürlich werden die Überprüfungen, Testungen und Beschränkungen ziemlich drakonisch sein", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner dem Fachmagazin "Autosport". "Wenn sie aber dem Sport erlauben, wieder zu starten, wird das eine Blaupause für nachfolgende Kurse sein."

Die Formel 1 plant derzeit mit einer Rückkehr auf die Rennstrecke am 5. Juli auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Es würden keine Fans auf dem Kurs erlaubt sein. Eine Woche später soll gleich der zweite Grand Prix ebenfalls in Österreich ausgetragen werden. (dpa)

