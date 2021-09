Bei der Americana in Augsburg sind auch die Pferde getestet

Plus Auf der Americana in Augsburg wird die ganze Vielfalt des Western-Reitsports präsentiert. Um die Gesundheit zu sichern, gilt für die Vierbeiner die 2G-Regel – nicht gegen Corona, sondern gegen Herpes.

Vor dem Virus ist überall Vorsicht geboten. Doch nicht nur Corona sorgt beim Western-Reitturnier „Americana“ an der Augsburger Messe derzeit für besondere Umstände, auch das sich immer mehr verbreitende Equine Herpes-Virus, das für Pferde eine tödliche Gefahr sein kann, beschäftigte die Organisatoren im Vorfeld. Schließlich sind bei den 50 Prüfungen bis zum Sonntag 500 Pferde und 700 Rinder im Einsatz.