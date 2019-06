vor 23 Min.

Richter bleibt

Stefan Kuntz gibt seinen Kader bekannt

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz setzt bei der Fußball-Europameisterschaft erwartungsgemäß auf Marco Richter vom FC Augsburg. Dafür strich Kuntz den Schalker Stürmer Cedric Teuchert und Verteidiger Jordan Torunarigha von Hertha BSC. Zudem stehen auch Torunarighas Klub-Kollege Lukas Klünter und Stürmer Janni Serra von Holstein Kiel in dem nun finalen 23-Mann-Kader. Der Fußball-Nachwuchs bereitet sich noch bis Dienstag in Natz-Schabs in Südtirol auf die EM-Endrunde vor. Zu dem Turnier vom 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino reist die DFB-Auswahl als Titelverteidiger. In der Gruppenphase trifft das Team auf Dänemark, Serbien und Österreich. Die drei Gruppensieger sowie der beste Zweite ziehen ins Halbfinale ein. Ziel der DFB-Auswahl ist das Halbfinale und damit die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020.

Richter freut sich bei der EM auf ein Duell mit Vereinskollege Kevin Danso, der in Österreichs Kader steht. „Auf das Spiel gegen Kevin würde ich mich natürlich riesig freuen. Eigentlich ist es mir aber egal, gegen wen und wo wir spielen. Ich wünsche mir einfach, dabei zu sein, weil es eine große Ehre ist, für die deutsche U21 spielen zu dürfen“, hatte Richter vor der endgültigen Nominierung erklärt. (dpa)

