World Championships Wrestling in Oslo: Übertragung und Termine

Wann und wo findet die Weltmeisterschaft im Ringen 2021 statt? Wo wird sie im Fernsehen oder als Stream übertragen? Alle Infos und wissenswerte Fakten dazu erhalten Sie in diesem Artikel.

World Championship Wrestling 2021: Vom 2. bis zum 10. Oktober 2021 findet die Ringer-Weltmeisterschaft der Seniors in Oslo, Norwegen statt, bevor die Veterans Mitte Oktober in Loutraki, Griechenland gegeneinander antreten. Die konkreten Termine der Kämpfe in Oslo mit Datum und Uhrzeit sowie alles Wichtige zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream lesen Sie hier.

Zeitplan der Ringen-WM 2021 in Oslo: Datum und Termine

Die Ringen-WM in Oslo findet vom 2. bis zum 10. Oktober statt. 2021 wird sie zum 17. Mal ausgetragen. In diesem Zeitplan sehen Sie, zu welchen Terminen und Uhrzeiten die Athleten aufeinandertreffen.

Datum Uhrzeit Ereignis 2.10.21 10.30 Qualifikationsrunden FS

16.30 Halbfinals FS 3.10.21 10.30 Qualifikationsrunden FS

16.45 Halbfinals FS

18.00 Finals FS 4.10.21 10.30 Qualifikationsrunden FS

16.45 Halbfinals FS

18.00 Finals FS 5.10.21 10.30 Qualifikationsrunden WW

16.45 Halbfinals WW

18.00 Finals FS 6.10.21 10.30 Qualifikationsrunden WW

16.45 Halbfinals WW

18.00 Finals WW 7.10.21 10.30 Qualifikationsrunden GR

16.45 Halbfinals GR

18.00 Finals WW 8.10.21 10.30 Qualifikationsrunden GR

17.00 Halbfinals GR

18.00 Finals GR 9.10.21 10.30 Qualifikationsrunden GR

17.00 Halbfinals GR

18.00 Finals GR 10.10.21 18.00 Finals GR

Den detaillierten Zeitplan der Ringen-WM finden Sie hier.

Übertragung der Ringen-WM im TV oder im Live-Stream?

Wann und wo wird die Weltmeisterschaft der Ringer übertragen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder einen Live-Stream? Derzeit liegen uns dazu keine aktuellen Informationen über eine Übertragung im Fernsehen oder Stream vor. Der veranstaltende Verband United World Wrestling (UWW) berichtet aber umfassend über die Ringen-WM in Oslo. Auf der Website des internationalen Amateur-Verbands werden Neuigkeiten zu den Kämpfen und deren Übertragung online veröffentlicht.

Wissenswertes über die Weltmeisterschaften im Ringen

Jährlich trägt der UWW die Weltmeisterschaften im Ringen aus. Die einzigen Ausnahmen sind die Jahre, in denen Olympische Sommerspiele veranstaltet werden. 1904 fand die Ringen-WM zum ersten Mal statt, jedoch etablierte sie sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Weltmeisterschaft mit internationalen Teilnehmern. Im gesamten Medaillenspiegel liegt bis heute die Sowjetunion vorne, gefolgt von Japan als erfolgreichste existierende Nation im Ringen. Die besten deutschen Ringer in der WM sind Maik Bullmann und Uwe Neupert, die in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren aktiv waren.

Ringen-WM in Griechenland

Auf die Ringen-WM in Norwegen folgt wenig später die nächste in Griechenland. Hier treffen nach den Seniors die Veterans aufeinander. Die Kämpfe der Ringer in Loutraki beginnen am 19. Oktober und enden nach insgesamt sechs Tagen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.