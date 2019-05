00:03 Uhr

Robbéry auf der Bank

Flügelzange nur noch in Nebenrolle

Das letzte Bayern-Jahr hatten sich Franck Ribéry und Arjen Robben anders vorgestellt. Eine große Abschiedssaison soll(t)en der 36-jährige Franzose und der ein Jahr jüngere Niederländer beim deutschen Fußball-Rekordchampion feiern. Doch statt schillernder Hauptrollen winken dem Duo auch in den letzten Wochen als Bayern-Angestellte Nebenrollen. Die Bayern-Gegenwart auf den Flügeln verkörpern längst die jungen Nachfolger: Serge Gnabry (23) und Kingsley Coman (22).

Niko Kovac befindet sich in einer Zwickmühle. „Klar“, sagte der Trainer, wolle man Ribéry und Robben einen gebührenden Abschied bescheren: „Ich bin guter Dinge, dass sie in den nächsten vier Spielen noch Einsatzminuten bekommen.“ Aber Kovac weiß eben auch, dass für Sentimentalitäten gerade kein Raum ist. Selbst wenn es an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten Hannover geht, der in München absteigen könnte. „Wir müssen erfolgreich sein. Und da werden diejenigen spielen, die die Nase vorne haben“, äußerte Kovac deutlich: „Wir werden nicht anfangen, alles über den Haufen zu schmeißen und sagen: Okay, jetzt müssen wir jemandem einen Abgang verschaffen. Da muss erst das Sportliche stimmen.“

Robbens letzter Einsatz datiert vom 27. November 2018. Beim 5:1 gegen Benfica Lissabon traf er doppelt. Die Flügelzange gegen Hannover heißt aber Gnabry/Coman, nicht Robbéry. Immerhin: „Sie sind wohlauf, sie sind gesund, sie sind motiviert“, berichtete Kovac über Ribéry und Robben. (dpa)

