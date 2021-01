vor 40 Min.

Rodel-Weltcup 20/21: Rennkalender, Zeitplan und Termine am Königssee

Der Rodel-Weltcup startete am 28.11.2020 in die neue Saison 2020/21 und soll im März in Peking, China, enden. Ein Highlight der diesjährigen Saison stellt die Weltmeisterschaft am Königssee statt. Alle Infos zu den aktuellen Terminen im Rennkalender der Rodler, Datum und Uhrzeiten, finden Sie hier.

Der Weltcup 2020/21 im Rodeln startete am 28. November in Innsbruck. Trotz Corona-Pandemie steht derzeit der Rahmenterminkalender, der neun Weltcup-Rennen in vier Ländern vorsieht. Ursprünglich waren Austragungsorte in sechs Ländern vorgesehen gewesen. Alle Informationen zum aktuellen Rennkalender der Rodler für die Weltcup-Saison 20/21, die Termine und Uhrzeiten finden Sie hier.

Rodel-Weltcup 2020/21 live im TV & Stream: TV-Termine, Zeitplan & Rennkalender

Im aktualisierten Weltcup-Kalender der Saison 2020/21 sind lediglich drei Sprint-Weltcups vorgesehen, beim Oberhofer Weltcup im Januar sollen weder Sprint noch Teamstaffel ausgetragen werden. Die für Februar vorgesehene WM in Whistler wurde auf die Kunsteisbahn Königssee verlegt. Auch der an Lake Placid vergebene Weltcup im Januar 2021 wurde nach Oberhof verlegt.



Termine Austragungsort, Land Disziplin Uhrzeit 28.-29.11.2020 Innsbruck-Igls , Österreich Frauen, Männer, Doppelsitzer, Frauen ( Sprint ), Männer ( Sprint ), Doppelsitzer, Teamstaffel Sa. und So. ab 9 Uhr

05.-06.12.2020 Altenberg , Deutschland Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel Sa. ab 9.25 Uhr, So. ab 9.35 Uhr

12.-13.12.2020 Oberhof, Deutschland Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel Sa. ab 10.20 Uhr, So. ab 10.15 Uhr

19.-20.12.2020 Winterberg , Deutschland Frauen, Männer, Doppelsitzer, Frauen ( Sprint ), Männer ( Sprint ), Doppelsitzer ( Sprint ) Sa. ab 9.55 Uhr, So. ab 8.25 Uhr

02.-03.01.2021 (ursprünglich für 16./17.01. vorgesehen) Königssee , Deutschland Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel Sa. ab 12.10 Uhr, So. ab

11 Uhr 09.-10.01.2021 Sigulda , Lettland / zugleich EM 2021 Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel

16.-17.01.2021 (ursprünglich für 22./23.01. geplant) Oberhof, Deutschland (ursprünglich in Lake Placid , USA , geplant) Frauen, Männer, Doppelsitzer

23.-24.01.2021 (ursprünglich für 29.02./01.03. geplant) Innsbruck-Igls , Österreich (ursprünglich in Pyeongchang geplant) Frauen, Männer, Doppelsitzer, Frauen ( Sprint ), Männer ( Sprint ), Doppelsitzer ( Sprint )

29.-31.01.2021 Rodel-WM Königssee , Deutschland (ursprünglich für Whistler geplant) Rennrodel-Weltmeisterschaften

20.-21.02.2021 Yanqing, China Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel



Die Punkte der Weltmeisterschaft fließen nicht in die Bewertung der Weltcup-Rennen mit ein.

Weltmeisterschaft im Rodeln Saison 20/21: In Berchtesgaden am Königssee statt im kanadischen Whistler

Die Rodel-Weltmeisterschaften sind aufgrund der Corona-Pandemie von Whistler in Kanada nach Schönau am Königssee verlegt worden. Die WM findet dort vom 29. bis 31. Januar statt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen