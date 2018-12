vor 59 Min.

Ronaldo trifft für Juve Sport

Portugiese entscheidet Turiner Stadtduell. Sané Vorlagengeber bei ManCity

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat das Stadtduell in der Serie A beim FC Turin für sich entschieden. Durch einen Elfmeter-Treffer des Portugiesen Cristiano Ronaldo (70. Minute) setzten sich die weiter ohne den angeschlagenen Ex-Weltmeister Sami Khedira spielenden Gäste mit 1:0 (0:0) durch. Nationalspieler Emre Can stand dagegen in der Anfangsformation des Spitzenreiters.

Real Madrid hat nach der höchsten Heimniederlage für einen spanischen Klub in der Europapokal-Historie in der Liga wieder gewonnen. Drei Tage nach dem 0:3 gegen ZSKA Moskau setzte sich Spaniens Rekordmeister im Stadtderby gegen Aufsteiger Rayo Vallecano mit 1:0 (1:0) durch. Bereits in der 13. Minute erzielte Karim Benzema das Tor des Tages. Nationalspieler Toni Kroos stand beim Pflichtsieg in der Startformation.

Manchester City gewann zu Hause mit 3:1 (1:0) gegen den FC Everton. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage beim FC Chelsea trafen Gabriel Jesus (22./50. Minute) und der eingewechselte Raheem Sterling (69.) für die Citizens. Die Vorlage für beide Tore von Jesus lieferte der deutsche Nationalspieler Leroy Sané. Ralph Hasenhüttl hat bei seinem Heimdebüt als Trainer des FC Southampton einen Achtungserfolg gefeiert. Gegen den zuvor in 14 Premier-League-Spielen ungeschlagenen FC Arsenal siegten seine Saints mit 3:2. Bei Arsenal kehrte Mesut Özil zurück. Er wurde 20 Minuten vor Spielschluss eingewechselt. (dpa)

