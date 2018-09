vor 24 Min.

Ronaldos erste Tore für Juve

Der Superstar trifft beim Sieg gegen Sassuolo doppelt. In England beendet Ex-Nationalspieler Mesut Özil seine Durststrecke

Rom/London Zwei Stars beendeten am Wochenende ihre Torflaute: Cristiano Ronaldo traf doppelt für Turin, während Mesut Özil sein erstes Tor nach seinem Nationalelf-Rücktritt feierte.

Italien Cristiano Ronaldo hat in der italienischen Serie A sein ersehntes Tor-Debüt gefeiert. Bei US Sassuolo Calcio traf der Offensivspieler gleich zweimal (50./65. Minute) für seinen neuen Klub Juventus Turin. Kurz vor Schluss kassierte Juve allerdings den Anschlusstreffer durch Khouma Babacar, so- dass es für den Rekordmeister am Ende 2:1 stand. Nach drei torlosen Spielen waren die Erwartungen an CR7 enorm gewesen. Der deutsche Nationalspieler Emre Can war bis zur 71. Minute dabei und gab die Vorlage zu Ronaldos zweitem Tor, Team-Kollege Sami Khedira spielte durch. In der Nachspielzeit bekam Ex-Bayern-Spieler Douglas Costa Rot, weil er nach einem Foul in Richtung von Sassuolo-Spieler Federico Di Francesco spuckte.

England Langsam geht es für Mesut Özil wieder bergauf beim FC Arsenal. Der Mittelfeldspieler erzielte am Samstag auswärts beim 2:1 (0:0) bei Newcastle United sein erstes Premier-League-Tor nach dem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und einem durchwachsenen Saisonstart bei den Gunners. Nach zwei Pleiten zum Auftakt hatte Özil zwischenzeitlich nicht mal im Kader gestanden und deshalb den ersten Saisonsieg der Gunners verpasst. (dpa)

