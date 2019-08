15:18 Uhr

Ruder-WM 2019 in Ottensheim: Zeitplan und Disziplinen

Die Ruder-WM 2019 findet vom 25. August bis zum 1. September auf der Regattastrecke Linz-Ottensheim bei Ottensheim in Österreich statt. Infos zum Zeitplan hier.

Die Ruder-WM 2019 oder auch die "World Rowing Championships" genannt, findet in diesem Jahr im Österreichischen Ottensheim statt. Auf der Regattastrecke zwischen Linz und Ottensheim kämpfen 2019 mehr Länder denn je um den Titel. Es werden über 1200 Athleten aus mehr als 80 Ländern zum Sport-Event erwartet. Neben dem regulären Wettkampf findet auch die Para-Ruder-Weltmeisterschaft statt. In der paralympischen Disziplin sind bei den Männern 27 Nationen und bei den Frauen immer noch 14 Länder vertreten.

Ruder-WM 2019: Die Disziplinen und Altersklassen

Die Ruder-WM 2019 wird in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Zum einen findet bei der regulären Weltmeisterschaft der Wettkampf zwischen Männern und Frauen getrennt statt. Hinzu kommen außerdem die paralympischen Disziplinen, die teils auch mit Männern und Frauen an Bord eines Bootes ausgetragen werden.

Die Disziplinen sind bei den Männern und den Frauen gleich. In folgenden Kategorien können Athleten antreten:

Einer (von einer Person mit zwei sogenannten Skulls angetriebenes Ruderboot), LGW-Einer (Leichtgewichtsklasse), Doppelzweier (Zwei Ruderer mit jeweils zwei Skulls im Boot), LGW-Doppelzweier, Doppelvierer, LGW-Doppelvierer, Zweier ohne (Zwei Ruderer ohne Steuermann/Steuerfrau; das Boot wird von zwei Ruderern mit jeweils einem Riemen angetrieben) LGW-Zweier ohne, Vierer ohne und Achter (Acht Ruderer mit Skulls).

Beim Pararudern gibt es darüber hinaus eine Unterteilung in Kategorien, welche die Art der Behinderung und damit die Art des Ruderns unterscheiden. In der Kategorie PR1 wird die Ruderbewegung nur mit den Armen und der Schulter durchgeführt, die Brust ist fixiert. In der Kategorie PR2 werden der gesamte Oberkörper und die Arme eingesetzt, die Ruderer sind an den Oberschenkeln fixiert. In der PR3 Kategorie kann die Ruderbewegung grundsätzlich mit dem gesamten Körper ausgeführt werden.

Außerdem werden die Ruderer in der Masterskategorie in folgende Altersklassen eingeteilt:

Masters A: Mindestalter 27 Jahre

Masters B: ab 36 Jahre, im Mannschaftsboot Mindestdurchschnittsalter 36

Masters C: ab 43 Jahre, im Mannschaftsboot Mindestdurchschnittsalter 43

Masters D: ab 50 Jahre, im Mannschaftsboot Mindestdurchschnittsalter 50

Masters E: ab 55 Jahre, im Mannschaftsboot Mindestdurchschnittsalter 55

Masters F: ab 60 Jahre, im Mannschaftsboot Mindestdurchschnittsalter 60

Masters G: ab 65 Jahre, im Mannschaftsboot Mindestdurchschnittsalter 65

Masters H: ab 70 Jahre, im Mannschaftsboot Mindestdurchschnittsalter 70

Ruder-WM 2019: Das ist der Zeitplan

Insgesamt werden bei der Ruder-WM 2019 29 Wettkämpfe ausgetragen. Davon sind jeweils zehn für Männer, zehn für Frauen und neun für die Pararuderer beider Geschlechter vorgesehen.

Samstag, 24.08.19

19:30 Uhr: Eröffnungsfeier auf der Regattastrecke (freier Eintritt!)

Sonntag, 25.08.19

09:30 – 17:45 Uhr: Vorläufe

Montag, 26.08.19

10:00 – 16:45 Uhr: Vorläufe & Hoffnungsläufe

Dienstag, 27.08.19

10:00 – 13:00 Uhr: Vorläufe & Hoffnungsläufe

Mittwoch, 28.08.19

09:30 – 17:45 Uhr: Hoffnungsläufe, Viertel- & Semifinali

Donnerstag, 29.08.19

9:30 – 17:30 Uhr: Semifinals & Finals F-D

Freitag, 30.08.19

09:15 – 16:00 Uhr: Semifinals & Finals B-A

Samstag, 31.08.19

09:15 – 15:30 Uhr: Finals G-A

Sonntag, 01.09.19

10:15 – 15:00 Uhr: Finals C-A

Anschließend: Abschlusszeremonie

Nach der Eröffnungsfeier auf der Regattastrecke am 24. August geht es mit den eigentlichen Wettkämpfen also am 25. August los, jeweils am Morgen zuerst mit den Wettkämpfen der Pararuderer. Über den Tag finden dann Wettkämpfe in allen Kategorien statt. Vom 28. bis zum 29. August finden dann die ersten Halbfinal- und Finalwettkämpfe in den gehobeneren Altersklassen statt (D, E, F). Die A und B Finals finden vom 30. August bis einschließlich 1. September statt. (AZ)

