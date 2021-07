Alle Infos zum Rudern bei Olympia 2021: Zeitplan, Bootsklassen und Übertragung

Bei Olympia 2021 in Tokio wird auch beim Rudern um Medaillen gekämpft. Hier gibt es die Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Austragungsort, Bootsklassen, Zeitplan und Termine.

Rudern bei Olympia 2021: Die Sportart Rudern ist bereits seit 1900 ein fester Bestandteil der olympischen Wettkämpfe. Deutschland überzeugte im Rudern bei den Olympischen Spielen bisher auf ganzer Linie. Im ewigen Medaillenspiegel liegt das Land mit 64 Goldmedaillen und jeweils 29 Silber- und Bronzemedaillen auf Platz 1 – gefolgt von den USA, dem Vereinigten Königreich und Rumänien.

Wie schlägt sich Deutschland dieses Mal? Wir verraten Ihnen, ob Sie Rudern bei Olympia 2021 live im Free-TV oder online im Stream verfolgen können und informieren Sie zu den Bootsklassen, dem Zeitplan und den Terminen.

Weitere Infos zu Olympia finden Sie hier:

Rudern bei Olympia 21: die Bootsklassen

Die Männer und Frauen starten bei den Olympischen Spielen 2021 im Rudern in jeweils 7 Bootsklassen. Insgesamt existieren zwar 11 Bootsklassen, jedoch finden Wettkämpfe im Leichtgewichts-Einer, im Leichtgewichts-Doppelvierer und im Leichtgewichts-Zweier bei Olympia 2021 nicht statt. In diesen Bootsklassen messen sich die Athleten und Athletinnen in Tokio:

Einer

Zweier ohne Steuermann

Doppelzweier

Leichtgewichts-Doppelzweier

Doppelvierer

Vierer ohne Steuermann

Achter

Rudern bei Olympia 2021: Zeitplan, Termine, Liveticker und Ergebnisse

Die Wettkämpfe im Rudern im Rahmen von Olympia 2021 dauern eine Woche: Die letzten Ruder-Wettkämpfe enden am Freitag, den 30.07.2021. Wir informieren Sie über die relevanten Termine, und zwar die der Siegerzeremonien, die bei den Herren und Damen jeweils am gleichen Tag stattfinden.

Unser Datencenter bietet den Zeitplan, Liveticker und Ergebnisse zu Olympia 2021 - auch fürs Rudern:

Termine der Entscheidungswettkämpfe nach Japan Standard Time (JTS):

Dienstag, 27.07.2021: 8.30-12.00 Uhr

Doppelvierer

Mittwoch, 28.07.2021: 08.30-11.40 Uhr

Doppelzweier

Vierer ohne Steuermann

Donnerstag, 29.07.2021: 08.30-11.50 Uhr

Zweier ohne Steuermann

Leichtgewichts-Doppelzweier

Freitag, 30.07.2021: 08.45-10.55 Uhr

Einer

Achter

Olympische Spiele 2021 - Übertragung: Rudern live im Free-TV und Online-Stream

Fans können Rudern bei den Olympischen Sommerspielen 2021 live im Free-TV, Fernsehen und Stream verfolgen: Alle 33 Sportarten werden von Eurosport übertragen. Denn der Mutter-Konzern Discovery erstand die TV-Rechte für Olympia 2018 bis 2024 zu einem Preis von 1,3 Milliarden Euro. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF hingegen müssen sich mit Sublizenzen begnügen. Folgende Entscheidungen sind hier zu sehen:

Tag Datum Uhrzeit (MESZ) Entscheidung Sender Dienstag 27. Juli 2021 02.55 Uhr Finale Doppelvierer ARD Mittwoch 28. Juli 2021 2.15 Uhr Finale Doppelzweier ZDF Donnerstag 29. Juli 2021 2.50 Uhr Finale Leichtgewichts-Doppelzweier (Männer) ARD Freitag 30. Juli 2021 2.30 Uhr Finale Einer, Finale Achter ZDF



Wann finden die Olympischen Spiele statt?

Eigentlich sollten die 32. Olympischen Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August 2020 in Tokio stattfinden. Die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern bekanntlich einen Strich durch die Rechnung. Nun finden die Spiele vom 23. Juli bis 8. August 2021 in der japanischen Hauptstadt statt. Aus Marketing-Gründen laufen die Spiele trotzdem unter dem Namen Tokio 2020. Einige Wettkämpfe wie zum Beispiel die Fußball-Turniere starten schon vor der Eröffnungsfeier am 23. Juli. Erster Wettkampftag in Tokio ist der 21. Juli.

Welche Sender übertragen Olympia?

Wie schon bei den Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea) besitzt das amerikanische Unternehmen Discovery die Erstrechte für die Übertragung und zeigt die Spiele über den Free-TV-Sender Eurosport 1, Pay-TV-Sender Eurosport 2 sowie beim kostenpflichtigen Eurosport Player, bei dem alle Wettkämpfe im vollen Umfang live und auf Abruf streambar sind. ARD und ZDF dürfen die Spiele über Sublizenzen aber ebenfalls übertragen.

Austragungsort der Wettkämpfe im Rudern bei Olympia 2021

Die Wettbewerbe im Rudern bei Olympia 2021 finden auf der Sea Forest Waterway statt. Die Regattastrecke wurde von 2016 bis 2019 umgebaut und besteht nun aus 8 Bahnen mit einer jeweiligen Breite von 12,5 Metern und einer Länge von 2.335 Metern. Das Salzwasser ist etwa 6 Meter tief. Beim Umbau wurde eine Abtrennung zur Bucht von Tokio geschaffen, die den den Wellengang minimiert und dafür sorgt, dass kein Tidenhub herrscht. Für die Olympischen Sommerspiele wird vorübergehend Platz für 16.000 Zuschauer geschaffen. Die Tribünen werden nach den Ruder-Wettkämpfen wieder auf 2.000 Plätze reduziert.

Weitere Sportarten bei Olympia finden Sie hier:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.