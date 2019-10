13:39 Uhr

Rugby-WM 2019: Ergebnisse und Gewinner der Halbfinale

Ergebnisse der Rugby-WM 2019: Heute am 26.10.19 stand das erste Halbfinale an, am Sonntag, 27.10.19, folgt das nächste. Die Resultate und Gewinner

Das Ergebnis im Halbfinale der Rugby-WM 2019 zwischen England und Neuseeland war heute am Samstag, 26.10.19, überraschend: Die Engländer dominierten das Spiel gegen den Favoriten und gingen mit einem 19:07 als dominante Sieger vom Feld. Damit steht England auch im Finale der Rugby-WM 2019. Der zweite Finalist wird am Sonntag, 27.10.19, im zweiten Halbfinale besitmmt.

Alle Ergebnisse und Sieger der Rugby-WM finden Sie bei uns. Hier die Übersicht über Resultate und Gewinner:

Ergebnisse Rugby-WM 2019: Resultate der Rugby-Halbfinale heute, 26.10.19

An diesem Wochenende stehen die Halbfinale bei der Rugby-WM 2019 an. Hier schon einmal das Ergebnis von heute, 26.10.19:

26.10.19, 10:00 Uhr: England - Neuseeland (19:7)

- (19:7) 27.10.19, 10:00 Uhr: Wales - Südafrika

Ergebnisse: Gewinner und Verlierer aller Spiele der Rugby-WM

Alle bisherigen Resultate und Sieger der Rugby-WM sind hier aufgelistet:

Ergebnisse der Viertelfinals

19.10.19: England - Australien (30:16)

19.10.19: Neuseeland - Irland (34:7)

20.10.19: Wales - Frankreich (20:19)

20.10.19: Japan - Südafrika (3:26)

Ergebnisse der Gruppe A (Irland, Japan, Russland, Samoa, Schottland)

20.09.19: Japan - Russland (30:10)

22.09.19: Irland - Schottland (27:3)

24.09.19: Russland - Samoa (9:34)

28.09.19: Japan - Irland (19:12)

30.09.19: Schottland - Samoa (34:0)

03.10.19: Irland - Russland (35:0)

05.10.19: Japan - Samoa (38:19)

09.10.19: Schottland - Russland (61:0)

12.10.19: Irland - Samoa (47:5)

13.10.19: Japan - Schottland (28:21)





Ergebnisse der Gruppe B (Italien, Kanada, Namibia, Neuseeland, Südafrika)

21.09.19: Neuseeland - Südafrika (23:13)

22.09.19: Italien - Namibia (47:22)

26.09.19: Italien - Kanada (48:7)

28.09.19: Südafrika - Namibia (57:3)

02.10.19: Neuseeland - Kanada (63:0)

04.10.19: Südafrika - Italien (49:3)

06.10.19: Neuseeland - Namibia (71:9)

08.10.19: Südafrika - Kanada (66:7)

12.10.19: Neuseeland - Italien (0:0)

13.10.19: Namibia - Kanada (0:0)





Ergebnisse der Gruppe C (Argentinien, England, Frankreich, USA, Tonga)

21.09.19: Frankreich - Argentinien (23:21)

22.09.19: England - Tonga (35:3)

26.09.19: England - USA (45:7)

28.09.19: Argentinien - Tonga (28:12)

02.10.19: Frankreich - USA (33:9)

05.10.19: England - Argentinien (39:10)

06.10.19: Frankreich - Tonga (23:21)

09.10.19: Argentinien - USA (47:17)

12.10.19: England - Frankreich (0:0)

13.10.19: USA - Tonga (19:31)





Ergebnisse der Gruppe D (Australien, Fidschi, Georgien, Uruguay, Wales)

21.09.19: Australien - Fidschi (39:21)

23.09.19: Wales - Georgien (43:14)

25.09.19: Fidschi - Uruguay (27:30)

29.09.19: Georgien - Uruguay (33:7)

29.09.19: Australien - Wales (25:29)

03.10.19: Georgien - Fidschi (10:45)

05.10.19: Australien - Uruguay (45:10)

09.10.19: Wales - Fidschi (29:17)

11.10.19: Australien - Georgien (27:8)

13.10.19: Wales - Uruguay (35:13)

Rugby-WM 2019 - ein weltweit beachtetes Sport-Event

Die Rugby-Union-Weltmeisterschaft startete am 20. September und endet am 02. November. Bis dahin können Sportbegeisterte noch die letzten der insgesamt 48 Spiele genießen. Weltweit verfolgen rund 3 Milliarden Fans die Rugby-WM, bei der 20 Teams gegeneinander antreten. Der Gastgeber des Sportturniers ist zum ersten Mal ein asiatisches Land: Japan. Die Rugby-WM wird dort als Testlauf für die Olympischen Spiele 2020 genutzt.

Wer spielt sich zum Sieg? Die Ergebnisse der Rugby-WM 2019

Fans, die ein Spiel verpasst haben, finden hier die Ergebnisse der Gruppenphase, der Viertelfinals, Halbfinals sowie das Resultat des Spiels um Platz 3 und des Finales. Erfahren Sie bei uns, wer als Sieger hervorgeht und wann die nächsten Spiele live übertragen werden:

