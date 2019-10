vor 53 Min.

Rugby-WM 2019: Ergebnisse und Gewinner im Überblick

Heute stehen die ersten beiden Viertelfinals der Rugby-WM 2019 an. Alle Infos rund um Gewinner und die Ergebnisse der Partien gibt es hier in der Übersicht.

An diesem Wochenende entscheidet sich bei der Rugby-WM 2019, welche der acht Mannschaften es in die Halbfinals schaffen. Dabei steht das erste Team bereits fest: Am Morgen (MEZ) konnte sich England deutlich gegen das Team aus Australien durchsetzen. Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen sind Neuseeland - Irland, Japan - Südafrika und Wales - Frankreich. Alle Ergebnisse der Ruby-WM 2019 finden Sie hier im Überblick.

Das Spiel Neuseeland gegen Irland heute Mittag ist das Topspiel der Rugby-Viertelfinal-Spiele: Die "All Blacks" haben die Chance ihren Titel zu verteidigen. Dies wäre der dritte Sieg in Folge, was sie dann unter anderem ihrer harten Defensive zu verdanken haben. Allerdings hat auch Irland, der Führende in der Weltrangliste, noch die Möglichkeit auf den Titel. Bis jetzt kamen die sogenannten "Men in Green" nicht über das Viertelfinale hinaus.

Rugby-WM 2019, Ergebnisse: Die Resultate der Rugby-Viertelfinals heute

Die Gewinner der Viertelfinals stehen am Wochenende vom 19. Und 20. Oktober 2019 fest. Diese Ergebnisse erzielten die Gewinner der Rugby-Spiele an den Spieltagen:

19.10.19: England - Australien (30:16)

19.10.19: Neuseeland - Irland

20.10.19: Wales - Frankreich

20.10.19: Japan - Südafrika

Ergebnisse: Die Gewinner und Verlierer aller Spiele der Rugby-WM

Alle bisherigen Resultate und Sieger der Rugby-WM sind hier aufgelistet:

Ergebnisse der Gruppe A (Irland, Japan, Russland, Samoa, Schottland)

20.09.19: Japan - Russland (30:10)

22.09.19: Irland - Schottland (27:3)

24.09.19: Russland - Samoa (9:34)

28.09.19: Japan - Irland (19:12)

30.09.19: Schottland - Samoa (34:0)

03.10.19: Irland - Russland (35:0)

05.10.19: Japan - Samoa (38:19)

09.10.19: Schottland - Russland (61:0)

12.10.19: Irland - Samoa (47:5)

13.10.19: Japan - Schottland (28:21)





Ergebnisse der Gruppe B (Italien, Kanada, Namibia, Neuseeland, Südafrika)

21.09.19: Neuseeland - Südafrika (23:13)

22.09.19: Italien - Namibia (47:22)

26.09.19: Italien - Kanada (48:7)

28.09.19: Südafrika - Namibia (57:3)

02.10.19: Neuseeland - Kanada (63:0)

04.10.19: Südafrika - Italien (49:3)

06.10.19: Neuseeland - Namibia (71:9)

08.10.19: Südafrika - Kanada (66:7)

12.10.19: Neuseeland - Italien (0:0)

13.10.19: Namibia - Kanada (0:0)





Ergebnisse der Gruppe C (Argentinien, England, Frankreich, USA, Tonga)

21.09.19: Frankreich - Argentinien (23:21)

22.09.19: England - Tonga (35:3)

26.09.19: England - USA (45:7)

28.09.19: Argentinien - Tonga (28:12)

02.10.19: Frankreich - USA (33:9)

05.10.19: England - Argentinien (39:10)

06.10.19: Frankreich - Tonga (23:21)

09.10.19: Argentinien - USA (47:17)

12.10.19: England - Frankreich (0:0)

13.10.19: USA - Tonga (19:31)





Ergebnisse der Gruppe D (Australien, Fidschi, Georgien, Uruguay, Wales)

21.09.19: Australien - Fidschi (39:21)

23.09.19: Wales - Georgien (43:14)

25.09.19: Fidschi - Uruguay (27:30)

29.09.19: Georgien - Uruguay (33:7)

29.09.19: Australien - Wales (25:29)

03.10.19: Georgien - Fidschi (10:45)

05.10.19: Australien - Uruguay (45:10)

09.10.19: Wales - Fidschi (29:17)

11.10.19: Australien - Georgien (27:8)

13.10.19: Wales - Uruguay (35:13)

Rugby-WM 2019 ist ein weltweit bekanntes Sport-Event

Die Rugby-Union-Weltmeisterschaft startete am 20. September und endet am 02. November. Bis dahin können Sportbegeisterte noch die letzten der insgesamt 48 Spiele genießen. Weltweit verfolgen rund 3 Milliarden Fans die Rugby-WM, bei der 20 Teams gegeneinander antreten. Der Gastgeber des Sportturniers ist zum ersten Mal ein asiatisches Land: Japan. Die Rugby-WM wird dort als Testlauf für die Olympischen Spiele 2020 genutzt.

Wer wird als Sieger hervorgehen? Die Ergebnisse der Rugby-WM 2019

Fans, die ein Spiel verpasst haben, finden hier die Ergebnisse der Gruppenphase, der Viertelfinals, Halbfinals sowie das Resultat des Spiels um Platz 3 und des Finales. Erfahren Sie bei uns, wer als Sieger hervorgeht und wann die nächsten Spiele live übertragen werden:

