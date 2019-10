09:08 Uhr

Rugby-WM 2019 heute live im TV & Stream: DAZN, Sky oder Free-TV?

Bei der Rugby-WM 2019 stehen heute die ersten Viertelfinal-Partien auf dem Programm. Infos rund um die Übertragung des Turniers live im TV und Stream gibt es hier.

Noch acht verbleibende Mannschaften kämpfen bei der Rugy-WM um die Medaillen. Dabei stehen heute, am 19.10.2019, und morgen, am 20.10.2019, die Viertelfinals an. Am kommenden Wochenende werden dann die weiteren Entscheidungsspiele sowie das Finale der Rugby-WM 2019 ausgetragen. Wie Sie die Partien live im TV und Stream, über Sky, Dazn oder Free-TV sehen können, erfahren Sie hier.

Bei der diesjährigen Rugby-WM in Japan wurde Geschichte geschrieben: Der Taifun "Hagibis" zwang die Veranstalter dazu, erstmals Spiele abzusagen. Die Partien England gegen Frankreich, Neuseeland gegen Italien und Namibia gegen Kanada wurden folglich mit 0:0 gewertet. Für Italien war dies das Aus. Für Japan hingegen ist die Weltmeisterschaft die erfolgreichste in der Geschichte. Erstmals steht die Mannschaft im Viertelfinale.

Rugby-WM 2019 heute, Viertelfinale live im TV: Spielplan und Termine

An welchen Terminen und wann die Viertelfinals der Rugby-WM live übertragen werden, sehen Sie hier:

19.10.19, 09:00 Uhr: England - Australien

- 19.10.19, 12:15 Uhr: Neuseeland - Irland

- 20.10.19, 09:00 Uhr: Wales - Frankreich

20.10.19, 12:15 Uhr: Japan - Südafrika

Das Viertelfinale der Rugby-WM heute im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream sehen

Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Rugby-WM sehen Sie live im Fernsehen auf ProSieben MAXX. Die kostenfreie TV-Übertragung empfangen Sie über Kabel, Satellit oder DVB-T. Per ProSieben MAXX App oder im Live-Stream von ran.de können Rugby-Fans die Weltmeisterschaft online und live verfolgen.

Live-TV im Free-TV: ProSieben MAXX

MAXX Live-Stream: ran.de & ProSieben MAXX App

Rugby-WM 2019: Die Termine für Halbfinale, Spiel um 3. Platz und Finale

Wann die übrigen Termine der Rugby-WM stattfinden, haben wir Ihnen zusammengestellt. Jedes Spiel der Weltmeisterschaft wird live im Fernsehen und im kostenfreien Live-Stream übertragen. ProSieben MAXX und ran.de übertragen alle Partien der Rugby-WM live. Auf DAZN und Sky sind die Spiele hingegen nicht zu sehen.

26.10.19, 10:00 Uhr: Halbfinale 1

27.10.19, 10:00 Uhr: Halbfinale 2

01.11.19, 10:00 Uhr: Spiel um 3. Platz

um 3. Platz 02.11.19, 10:00 Uhr: Finale

Die Rugby-WM 2019 im TV: weltweites Spektakel live erleben

Rund 3 Milliarden Fans weltweit verfolgen gespannt die Rugby-WM 2019. 48 Spiele, 20 Teams und 12 Sportstätten: Die Rugby-WM ist eines der größten Sportevents der Welt. Seit 1987 findet sie alle vier Jahre in einem ausgewählten Land statt. Der Gastgeber wird von den World Rugby-Mitgliedern bestimmt und ist dieses Jahr Japan. Da das asiatische Land auch der Ausrichter der Olympischen Spiele 2020 ist, wird die Rugby-WM als Testlauf genutzt.

