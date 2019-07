vor 35 Min.

"Ruhe in Frieden, Engel": Die Reaktionen auf den Tod von Ismaili

Die Schweizer Nationalspielerin ist bei einem Badeunfall im Comer See gestorben. Die Fußball-Welt reagiert geschockt.

Seit Dienstagabend ist es traurige Gewissheit: Die Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili ist bei einem Badeunfal am Comer See gestorben. Die italienische Feuerwehr barg die Leiche der 24-Jährigen mit einem Spezialgerät in mehr als 200 Meter Tiefe. Ismaili, die Kapitänin des Schweizer Klubs Young Boys Bern, war am Sonntag als vermisst gemeldet worden. (Lesen Sie dazu: Leiche von Schweizer Nationalspielerin Ismaili gefunden )

Die Fußballwelt reagierte mit Bestürzung auf die Nachricht. Der Schweizer Fußballverband, für den Ismaili 33 Mal aufgelaufen war, verbreitete die Nachricht vom Tod der Mittelfeldspielerin auf sozialen Netzwerken und in den drei Schweizer Amtssprachen Deutsch, Italiensich und Französisch.

Auch ihr Klub Young Boys reagierte mit Bestürzung auf die Nachricht. "Wir sind sehr bestürzt und tief betroffen. Wir werden Florijana in dankbarer Erinnerung behalten", ließ der Klub auf Twitter verlauten.

YB hat in Absprache mit der Trauerfamilie die schmerzhafte Pflicht, über den Hinschied von Florijana Ismaili zu informieren. Wir sind sehr bestürzt und tief betroffen. Wir werden Florijana in dankbarer Erinnerung behalten.https://t.co/KcOaf8murU#BSCYB #EINHERZFÜRFLORIJANA pic.twitter.com/BOhEnn9a4t — (@BSC_YB) 2. Juli 2019

Vor allem in der Schweizer Fußball-Szene rief der Tod der Nationalspielerin tiefe Trauer hervor. Gelson Fernandes, Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt und Nationalspieler für die Eidgenossen, kondolierte über ein Bild in seiner Instagram-Story: "RIP, Angel" - also "Ruhe in Frieden, Engel", schrieb der Profi dazu.

Auch der ehemalige Bayern-Profo und heutige Liverpool-Spieler Xherdan Shaqiri, dessen Eltern wie die von Ismaili als Bürgerkriegsflüchtlinge in die Schweiz gekommen. Shaqiri schrieb zu einem Bild der Toten: "Ich bin tief geschockt über den Tod von Florijana Ismaili. Meine Familie und ich, möchten der Familie Ismaili und den Nahstehenden unser Beileid aussprechen."

Auch die deutsche Nationalspielerin Fatmire Alushi äußerte sich schockiert über Instagram zum Tod Ismailis: "Rest in Peace Flori unendlich traurig über diese Nachricht!!! Mein Beileid an die Familie und an all die die Flori geliebt haben, möge sie im Paradies einen schönen Platz haben." Dazu veröffentlichte Alushi einen Chat, in dem Ismaili ihre Bewunderung an Alushi schrieb. Alushi kommentierte dies mit "Ich bin unfassbar traurig und kann das Geschehene noch nicht begreifen!!! Liege im Bett und lese mir ihre Nachricht immer wieder durch mit Tränen in den Augen... "

Auch aus der Bundesliga kommt Anteilnahme. Die Frauen des VfL Wolfsburg sprechen Ismailis "Familie, ihren Angehörigen und Freunden unser aufrichtiges Mitgefühl aus".

Wir trauern um Florijana #Ismaili und sprechen ihrer Familie, ihren Angehörigen und Freunden unser aufrichtiges Mitgefühl aus. #EINHERZFÜRFLORIJANA https://t.co/QoGC8Sq6YX — VfL Wolfsburg Frauen (@VfLWob_Frauen) 2. Juli 2019

Und auch der 1. FC Köln teilt das Video der Young Boys Bern: "Der effzeh traiert mit euch um Florijana Ismaili".

