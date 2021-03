vor 49 Min.

Rumänien vs. Deutschland im Free-TV und als Stream - Live-Übertragung am 28.3.21

Am 28. März 2021 tritt die deutsche Nationalelf in der WM-Quali für die Fußball-WM 22 in Katar gegen Rumänien an. Über Termin, Uhrzeit sowie die Übertragung des Spiels live im Free-TV oder Live-Stream informieren wir Sie an dieser Stelle.

Deutschland vs. Rumänien in der WM-Quali: Am 28. März 2021 tritt die deutsche Nationalelf gegen die rumänische Mannschaft an. Das Länderspiel findet um 20.45 Uhr in Rumänien statt. Ob das zweite Spiel in der Qualifikationsrunde zur Fußball-WM 2022 in Katar live im Free-TV übertragen wird, das erfahren Sie hier. Außerdem erhalten Sie Infos zum Spielplan, zum Termin und zur Uhrzeit des Hinspiels Rumänien gegen Deutschland.

Weitere Infos zur WM-Qualifikation 2022:

Rumänien vs. Deutschland: WM-Quali live im Free-TV und Live-Stream

Die Partie Rumänien gegen Deutschland in der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 ist live im Free-TV zu sehen. Der Privatsender RTL hat sich die Rechte für alle WM-Qualifikationsspiele gesichert und überträgt exklusiv im Fernsehen. Auch der Streamingdienst-Anbieter DAZN zeigt alle Spiele der WM-Qualifikation 2022, die 2021 ausgetragen wird. Die Fußballpartien sind über das DAZN-Abo zu verfolgen. Insgesamt treten in der Qualifikation zur WM 55 UEFA-Teams gegeneinander an. Die Fußballmannschaften spielen um zehn Startplätze für die WM 2022 in Katar. Von Österreich und der Schweiz aus sind die Partien der Nationalelf zudem per Live-Stream auf DAZN zu sehen.

Was : Rumänien - Deutschland

: - Wann : 28. März 2021, 20.45 Uhr

: 28. März 2021, 20.45 Uhr Wo : Bukarest , Rumänien

: , Wer: RTL live im Free-TV, kostenpflichtig über Streaming-Dienst DAZN

WM-Qualifikation 2022: Termine, Uhrzeit und Spielplan von Deutschland

Die deutsche Nationalelf spielt in Rumänien das zweite Spiel der WM-Qualifikation. Die erste Partie fand gegen Island statt. Das sind die Termine und Spieltage, die auf Deutschland nach dem Spiel gegen Rumänien warten.

Der aktuelle Spielplan der WM-Qualifikationsspiele inklusive Termine und Uhrzeiten sieht wie folgt aus:

Datum Partie Uhrzeit 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr

Deutschland gegen Rumänien: Siege und Torverhältnis

Deutschland und Rumänien sind bis dato bei insgesamt 13 Begegnungen in FIFA WM-Spielen aufeinander getroffen, wobei Deutschland in acht Spielen als Sieger hervorging. Rumänien konnte zwei Spiele für sich entscheiden, drei Partien endeten mit einem Unentschieden. Das Torverhältnis verhält sich 38:18.

