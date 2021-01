13:06 Uhr

Rumänien vs. Deutschland live im TV & Stream am 28.03.2021

Am 28. März 2021 tritt die deutsche Nationalelf in der WM-Quali für die Fußball-WM 22 in Katar gegen Rumänien an. Wann die Partie genau stattfindet, über Termin, Uhrzeit sowie die Übertragung des Spiels live im Free-TV oder Live-Stream - darüber informieren wir Sie an dieser Stelle.

Deutschland vs. Rumänien. Am 28. März 2021 treten die deutsche Nationalelf gegen die rumänische Mannschaft an. Das Länderspiel findet um 20.45 Uhr in Rumänien statt. Ob das zweite Spiel in der Qualifikationsrunde zur Fußball-WM 2022 in Katar live im Free-TV übertragen wird, das erfahren Sie hier. Außerdem erhalten Sie Infos zum Spielplan, zum Termin und zur Uhrzeit des Hinspiels Rumänien gegen Deutschland.

Rumänien vs. Deutschland: WM-Quali live im Free-TV und Live-Stream

Die Partie Rumänien gegen Deutschland in der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 ist live im Free-TV zu sehen. Der Privatsender RTL hat sich die Rechte für alle WM-Qualifikationsspiele gesichert und überträgt exklusiv im Fernsehen. Auch der Streamingdienst-Anbieter DAZN zeigt alle Spiele der WM-Qualifikation 2022 an, die 2021 ausgetragen wird. Die Fußballpartien sind über das DAZN-Abo zu verfolgen. Insgesamt treten in der Qualifikation zur WM 55 UEFA-Teams gegeneinander an. Die Fußballmannschaften spielen um 10 Startplätze für die WM 2022 in Katar. Von Österreich und der Schweiz aus sind die Partien der Nationalelf zudem per Live-Stream auf DAZN zu sehen.

WM-Qualifikation 2022: Termine, Uhrzeit und Spielplan von Deutschland

Die deutsche Nationalelf spielt in Rumänien das zweite Spiel der WM-Qualifikation. Die erste Partie fand gegen Island statt. Das sind die Termine und Spieltage, die auf Deutschland nach dem Spiel gegen Rumänien warten.

Der aktuelle Spielplan der WM-Qualifikationsspiele, inkl. Termine und Uhrzeiten, sieht wie folgt aus:

Datum Partie Uhrzeit 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr



Deutschland gegen Rumänien: Siege und Torverhältnis

Deutschland und Rumänien sind bis dato bei insgesamt 13 Begegnungen in FIFA WM-Spielen aufeinander getroffen, wobei Deutschland in 8 Spielen als Sieger hervorging. Rumänien konnte 2 Spiele für sich entscheiden, 3 Partien endeten mit einem Unentschieden. Das Torverhältnis verhält sich 38:18.

