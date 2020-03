vor 47 Min.

Runter von der Couch: Tipps für das Training daheim

Plus Auch in Corona-Zeiten gibt es die Möglichkeit, sich fit zu halten. Personaltrainerin Sabine Striedl hat Tipps, wie gutes Training nun aussehen kann.

Von Andrea Bogenreuther

Fitnessstudios sind zu, Sportstätten abgesperrt, Sportvereine geschlossen. Über Wochen hinweg haben die Menschen in Zeiten der Corona-Krise keine andere Möglichkeit, als sich in Eigeninitiative zu bewegen und fit zu halten. Doch hat man sich in Zeiten von strengen Ausgangsbeschränkungen erst einmal auf dem Sofa häuslich eingerichtet, fällt es schwer, sich aufzuraffen und ein eigenes Sportprogramm zu entwerfen. Deshalb bieten wir mit Personaltrainerin Sabine Striedl auf dieser Seite eine kleine Auswahl an Übungen an, die täglich in den Alltag integriert werden können.

Corona-Krise: Es braucht nicht viele Hilfsmittel für das Training daheim Die Fitnesstrainerin weiß, dass neue und anstrengende Lebenssituationen gern als Ausrede benutzt werden, um gänzlich auf Sport zu verzichten. „Möglichkeiten sich fit zu halten, gibt es aber immer. Gemäß dem Spruch: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagt sie. Die Entschuldigung, dass die sportlichen Angebote eingeschränkt sind oder nahezu komplett wegfallen, will Striedl nicht gelten lassen. Schließlich gebe es „tausend Möglichkeiten, sich fit zu halten“. Sie verweist auf verschiedene Online-Angebote wie Apps und Workout-Programme, die neben den hier gezeigten Übungen das Training noch anreichern und erweitern können. „Das finde ich super und nutze ich selbst auch ganz gerne. Ich sehe das auch bei meinen Kunden. Viele trainieren nur einmal die Woche. Wenn sie darüber hinaus noch etwas machen wollen, empfehle ich eine App oder kostenlose Workouts im Internet.“ Diese sind meist so konzipiert, dass man nicht viele Hilfsmittel und Geräte wie Hanteln oder Bälle braucht, sondern höchstens eine Matte. Bei unseren Übungen reichen Stuhl und Zeitung. „Die meisten Übungen sind ziemlich zeiteffizient“, hat Stridl festgestellt, „es reicht völlig, wenn man sie zwei bis dreimal die Woche macht. Das wäre ideal, um sich fit zu halten.“ Training trotz Corona: Aufwärmen mit Hampelmann & Co. Von der Natur her sei das ein Grundbedürfnis. „Der Mensch ist eigentlich dazu gemacht, sich zu bewegen, doch wir haben uns das abtrainiert. Diejenigen, die gern Sport machen, wissen ja, dass man das irgendwann auch braucht. Dass einem der Sport fehlt, wenn man ihn nicht machen kann. Menschen, die sich lange Zeit nicht bewegt haben, haben dieses Bedürfnis verloren.“ Dennoch lasse es sich nicht über längere Zeit unterdrücken. „Ich glaube, dass irgendwann der Lagerkoller kommt.“ Auch Striedl kann mit ihren Kunden derzeit kaum mehr trainieren. Um ihnen trotzdem Übungen bereitzustellen, hat auch sie mittlerweile ein Online-Training im Angebot. „Je länger die Situation bestehen bleibt, desto mehr werden es nutzen. Denn irgendwann hat man alle Serien bei Netflix durch“, flüchtet sich die Personaltrainierin in Galgenhumor. Fitnesstrainerin und Personalcoach Sabine Striedl gibt Tipps für das Heimtraining in Corona-Zeiten. Bild: Bernhard Weizenegger Sie gibt auch noch Tipps, wie man das Training angehen sollte. „Ich würde immer anfangen, zum Aufwärmen die Gelenke zu mobilisieren, also Schultern heben und Fußgelenke kreisen. Auch Hampelmänner. Danach empfehlen sich Grundübungen wie Ausfallschritte und Kniebeugen in den verschiedensten Varianten“, skizziert Striedl grob den Ablauf. Zudem sollte man darauf achten, Struktur ins Training zu bringen: also regelmäßig und abwechslungsreich zu trainieren, nie über den Schmerzpunkt gehen, regelmäßige Pausen machen sowie das Immunsystem des Körpers mit gesunder Ernährung und viel Trinken zu unterstützen. Vom Hampelmann bis Sit-ups: Übungen, mit denen Sie sich fit halten Übung 1: Übung 1: Im Sprung spreizen Sie Ihre Arme und Beine wie ein Hampelmann oder ein X. Bild: Bernhard Weizenegger Hampelmann: Stellen Sie sich bequem auf und springen Sie leicht hoch. Im Sprung spreizen Sie die Arme und Beine wie ein X. Dann springen Sie wieder in die Luft und führen die Arme zurück an den Körper, Beine schließen und in I-Form landen. Wofür? Weil die Übung viele Muskeln gleichzeitig aktiviert, eignet sie sich optimal fürs Aufwärmen. Beine, Gesäß, Arme und Rücken werden aktiviert, was auch Ausdauer und Koordination fördert.

Wie oft? Anfänger zwei Durchgänge zu je 20 Mal, Fortgeschrittene bis zu 60 Mal je Durchgang Übung 2 Übung 2: Die Rotation mit Ausfallschritt. Bild: Bernhard Weizenegger Rotation mit Ausfallschritt: Halten Sie die gerollte Zeitung mit beiden Händen vor sich und gehen Sie aus der normalen Standposition in einen Ausfallschritt. Position halten. Dann drehen Sie den Oberkörper langsam nach rechts, zur Mitte und nach links. Zurück in den Stand und wieder starten. Wofür? Kräftigung der Beine und der Körpermitte

Wie oft? Anfänger 10 Mal pro Seite, Fortgeschrittene 15 bis 20 Mal

Schwierigkeitsgrad steigern? Statt der Zeitung eine gefüllte Wasserflasche nutzen Übung 3 Russische Drehung mit Zeitung: Setzen Sie sich auf den Boden, die Beine leicht angewinkelt. Umgreifen Sie die Zeitungsrolle und lehnen sich leicht nach hinten. Diese Position halten. Dann drehen Sie den Oberkörper langsam nach rechts, zur Mitte und nach links. Übung 3: Die Russische Drehung mit Zeitung. Bild: Bernhard Weizenegger Wofür? Bauchmuskeln und untere Rückenmuskulatur

Wie oft? Anfänger machen 10 Drehungen, Fortgeschrittene bis zu 20 Mal in zwei Durchgängen

Schwierigkeitsgrad steigern? Die Übung mit angehobenen Beinen ausführen Übung 4 Übung 4: Standwaage - Fit in den Frühling mit Fitnesstrainerin und Personalcoach Sabine Striedl. Bild: Bernhard Weizenegger Standwaage: Stellen Sie sich gerade auf. Verlagern Sie das Gewicht auf ein Bein, winkeln dieses leicht an und strecken das andere nach hinten, bis es im Bestfall waagrecht ausgestreckt ist. Die Arme zeigen zur Seite. Danach die Seite wechseln. Wofür? Gleichgewichtsübung, die Rücken und Oberschenkel stärkt

Wie oft? 10 bis 15 Sekunden halten in zwei Durchgängen

Schwierigkeitsgrad steigern? 30 Sekunden halten bei vier Durchgängen Übung 5 Übung 5: Sabine Striedl beim Sitz-Sit-up Bild: Bernhard Weizenegger Sitz-Sit-ups: Setzen Sie sich gerade auf einen Stuhl. Die Hände seitlich an der Sitzfläche. Ziehen Sie die Knie nach oben, halten Sie sie dort und setzen Sie sie langsam wieder nach unten. Wofür? Stärkung der Bauchmuskeln, den unteren Rücken und die Oberschenkel

Wie oft? Anfänger 5 bis 10 Sekunden halten mit zwei Durchgängen, Fortgeschrittene 10 bis 15 Sekunden

Schwierigkeitsgrad steigern? Nicht die Knie nach oben ziehen, sondern die Beine ausstrecken und in waagrechte Position bringen. Übung 6 Übung 6:Für Puristen: Möchten Sie die Kniebeugen ohne Stuhl machen, versuchen Sie, dass die Knie etwa im 90-Grad-Winkel stehen. Bild: Bernhard Weizenegger Kniebeugen mit Zeitung: Stellen Sie sich gerade hin, die Beine hüftbreit auseinander, die Zehen leicht nach außen. Greifen Sie die gerollte Zeitung mit beiden Händen. Nun machen sie eine Kniebeuge, achten aber darauf, dass die Knie im 90-Grad-Winkel stehen. Wofür? Stärkung Oberschenkel und Gesäß

Wie oft? Anfänger machen zwei Durchgänge à 15 Kniebeugen . Fortgeschrittene 20. Bei Unsicherheit kann auch ein Stuhl benutzt werden. Dann wird bei der Kniebeuge die Sitzfläche mit dem Gesäß nur leicht angetippt.

Schwierigkeitsgrad steigern? Kniebeugen auf nur einem Bein, 15 Mal auf jeder Seite Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog. Lesen Sie dazu auch: Sportmediziner Konopka: "Immunsystem ist beste Apotheke gegen Viren"

Uefa verschiebt Fußball-EM wegen der Corona-Krise auf 2021

