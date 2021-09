Ryder Cup 21 im TV: Die Turnier-Termine in der Übersicht.

Das bedeutendste Mannschaftsturnier im Golf, der Ryder Cup, findet im September 2021 statt. Lesen Sie hier alles zum Ablauf, den geplanten Terminen, Modus und TV-Sender sowie Streams, die das Event live übertragen.

Team Europa gegen Team USA beim Golf Ryder Cup 2021: Beim traditionsträchtigen Golf-Turnier treten vom 21. bis 26. September 2021 in Whistling Straits in den USA die besten europäischen und US-amerikanischen Golfer in zwei Mannschaften gegeneinander an. Das Turnier findet im Zwei-Jahres-Turnus statt und war ursprünglich für 2020 geplant. Durch die Corona-Pandemie musste das Event verschoben werden.

Lesen Sie hier alles zu den Bedingungen, dem Turnier-Modus und den Teams, dem genauen Zeitplan des Ryder Cups 21 mit Terminen, Uhrzeit und Datum im Kalender sowie Informationen zur TV-Übertragung. Free-TV, Pay-TV oder Stream? DAZN, Eurosport, Sky oder doch ARD und ZDF? Wer überträgt den Ryder Cup 2021?

Kalender und Zeitplan des Ryder Cup 2021: Alle Termine mit Uhrzeit und Datum im Spielplan

Neben dem offiziellen Ryder Cup Wettkampf, der in 28 Partien ausgetragen wird, finden im Rahmen des Turniers auch "Celebrity Matches" mit bekannten europäischen und US-amerikanischen Persönlichkeiten statt. Für die ersten beiden Spieltage, Freitag und Samstag, sind die Partien als Vierer oder Foursome (zwei Spieler einer Mannschaft gegen zwei Spieler der gegnerischen Mannschaft spielen im Wechsel) und Vierball oder Fourball (der bessere Ball zweier Spieler einer Mannschaft wird gewertet gegen den besseren Ball zweier Spieler der gegnerischen Mannschaft) geplant. Am letzten Spieltag, Sonntagvormittag, finden traditionell die Einzelmatches statt.

Das ist der gesamte Zeitplan des Ryder Cup 2021 in der Übersicht (alle Uhrzeiten in MESZ):

Dienstag, 21. September 2021,

ab 16 Uhr: Ryder Cup Übungsrunde

Mittwoch, 22. September 2021,

ab 16 Uhr: Ryder Cup Übungsrunde

Übungsrunde 20 bis 24 Uhr: Freundschaftsspiel des U.S. Junior Ryder Cup Teams

Donnerstag, 23. September 2021

15.45 bis 19.30 Uhr: Celebrity Matches

17 bis 21 Uhr: Ryder Cup Übungsrunde

Übungsrunde 22 bis 23 Uhr: Pre-Opening

23 bis 24 Uhr: Eröffnungsfeier (Offizieller Start des 43. Ryder Cups)

Freitag, 24. September 2021

ab 14.05 Uhr: 4 Vierer (Foursome) starten im 16 Minuten Takt

ab 19.10 Uhr: 4 Vierball ( Fourball ) starten im 16 Minuten Takt

( ) starten im 16 Minuten Takt ca. 01.30 Uhr: Ende des Spieltages

Samstag, 25. September 2021

ab 14.05 Uhr: 4 Vierer (Foursome) starten im 16 Minuten Takt

ab 19.10 Uhr: 4 Vierball ( Fourball ) starten im 16 Minuten Takt



( ) starten im 16 Minuten Takt ca. 01.30 Uhr: Ende des Spieltages

Sonntag, 26. September 2021

ab 18.04 Uhr: Einzelmatches, starten im 11 Minuten Takt

ca. 23.55: Ende der letzten Partie

ca. 24 Uhr: Pokalübergabe direkt auf dem Rasen des 18. Lochs nach Ende der letzten Partie

Ryder Cup 2021 im Free-TV und Live-Stream: Übertragung bei DAZN, Sky oder Eurosport?

Sky überträgt den Ryder Cup 2021 ab offiziellem Turnierstart live und in voller Länge im linearen Programm im Sky Sport Paket. Mit Sky Go bietet Sky auch online einen Livestream an, sodass Sie auch von unterwegs und auf dem Smartphone oder Tablet keine Sekunde der Übertragung des Ryder Cups 2021 verpassen.

Whistling Straits: Ryder Cup 2021 in Wisconsin – Zuschauer, Greens, Bedingungen

Beim Ryder Cup tritt traditionell ein Team aus den besten US-amerikanischen Golfspielern gegen eine europäische Golfer-Mannschaft an. Alle zwei Jahre findet das Turnier statt, und zwar abwechselnd auf europäischem und US-amerikanischen Boden. Eigentlich sollte der 43. Ryder Cup bereits 2020 ausgetragen werden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Der nächste Ryder Cup ist darum bereits für 2022 in Italien geplant. Der Golfclub Whistling Straits in Haven, Wisconsin, ist Austragungsort für den Ryder Cup 2021. Auf dem Straits Course fand bereits drei mal die PGA Championship statt. 40.000 bis 50.000 Zuschauer finden unter normalen Bedingungen auf der Anlage Platz. Die Veranstalter äußerten sich optimistisch, den Ryder Cup 2021 bei voller Auslastung durchführen zu können. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung soll allerdings in Innenräumen Pflicht und unter freiem Himmel empfohlen sein.

