SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 steht in Kürze das Spiel SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Nürnberg live im TV und Stream auf dem Programm. Infos zur Übertragung und einen Liveticker gibt es hier.

Am 6. August startet der DFB-Pokal wieder in eine neue Runde. Dabei werden auch wieder zahlreiche kleine Vereine wie der SSV Ulm 1846 Fußball die Chance haben, die favorisierten Mannschaften aus dem Turnier zu werfen. Gegner des Südwest-Regionalligisten ist im Auftaktspiel der 1. FC Nürnberg.

Hier in unserer Übersicht präsentieren wir Ihnen alle Informationen rund um Übertragung des DFB-Pokalspiels.

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Nürnberg: Termin und Uhrzeit für den Anstoß im DFB-Pokal

SSV Ulm 1846 Fußball und 1. FC Nürnberg treten am 7. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals gegeneinander an. Anpfiff ist bei dieser Partie um 18.30 Uhr.

SSV Ulm 1846 Fußball vs. 1. FC Nürnberg: Übertragung live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Partie der ersten DFB-Pokal-Runde zwischen SSV Ulm 1846 Fußball und 1. FC Nürnberg lässt sich nicht im Free-TV verfolgen. Fans haben aber die Möglichkeit, das Duell der beiden Teams bequem von zuhause aus via Live-Stream zu verfolgen - das ermöglicht der Pay-TV Sender Sky. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Spiel: SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Nürnberg , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Samstag, 7. August 2021

Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Donaustadion , Ulm

, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu SSV Ulm 1846 Fußball gegen 1. FC Nürnberg: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Wollen Sie einen Überblick über alle aktuellen Ergebnisse und die Termine des DFB-Pokals 2021/22? Hier in unserem Datencenter bekommen Sie einen Überblick über alle Partien.

Auch das Spiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem 1. FC Nürnberg können Sie im Liveticker verfolgen. Dort finden Sie auch kurz vor dem Anpfiff der Partie alle Informationen rund um die Aufstellung im Überblick.

Lesen Sie dazu auch

Hinweis: Falls der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht korrekt angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen Sie auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Von den 63 Begegnungen, die im DFB-Pokals 2021 anstehen, wird jede Partie live im TV und Stream gezeigt. Die Partie zwischen Ulm und Nürnberg wird allerdings leider nicht im Free-TV, dafür aber im Pay-TV zu sehen sein. Das ermöglicht der Münchner Pay-TV-Sender Sky. Ähnlich wie in der ersten Bundesliga wird also der Großteil der Turnier-Spiele nur im Bezahlfernsehen gezeigt.

Fans haben dennoch Grund zur Freude: Einige wenige Partien können ohne Abonnement via Free-TV empfangen werden. Das ist zum einen über den öffentlich-rechtlichen Sender ARD möglich, der neun Begegnungen des DFB-Pokal-Turniers zeigt. Dort laufen unter anderem zwei Achtelfinal-Partien sowie die Halbfinals und das Finale des DFB-Pokals live im TV. Zum anderen präsentiert Sport1 jeweils eine Partie pro Runde im Free-TV zeigt.

Zuschauer können die Begegnungen hier auf dieser Seite im Live-Stream der ARD oder über diesen Link im Stream von Sport1 verfolgen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

SSV Ulm 1846 Fußball vs. 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal: Bilanz und Infos zu den beiden Vereinen

Die beiden Teams SSV Ulm 1846 Fußball und 1. FC Nürnberg sind in der Vergangenheit schon 19 Mal aufeinandergetroffen: Ganze vierzehn Mal konnte dabei der 1. FC Nürnberg das Duell gewinnen, fünf Mal siegte der SSV Ulm 1846 Fußball.

SSV Ulm 1846 Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball e. V., kurz SSV Ulm 1846 Fußball entstand 2009 durch die Abspaltung der Fußballabteilung vom Gesamtverein SSV Ulm 1846. Das Team von Thomas Wörle spielt aktuell in der Regionalliga Südwest.

1. FC Nürnberg

Der 1. Fußball-Club Nürnberg wurde am 4. Mai 1900 gegründet. Mit neun Meistertiteln und vier DFB-Pokal-Siegen kann der Verein schon beachtliche Erfolge vorweisen. Chef-Trainer des Zweitligisten ist aktuell Robert Klauß.