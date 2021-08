SV Elversberg - Mainz 05 im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 beim DFB-Pokal 2021/22: Das Match wird heute live im TV und Stream gezeigt. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Der DFB-Pokal wird in der Saison 2021/22 bereits zum 79 Mal ausgetragen. Organisiert wird das klassenübergreifende Fußballturnier vom Deutschen Fußball-Bund. Insgesamt gibt es dieses Mal 63 Begegnungen. Mit dabei sind Vereine der ersten, zweiten und dritten Liga sowie aus der Regionalliga. Das Finale des DFB-Pokals 2021/22 findet Ende Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Anfang August steht jedoch erstmal die erste Hauptrunde auf dem Plan. Auch der SV Elversberg und Mainz 05 spielen dabei heute gegeneinander. Die Partie wird in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde in der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg ausgetragen.

Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Übertragung des DFB-Pokalspiels und zu den beiden Mannschaften.

Termin und Uhrzeit: Wann findet das Spiel SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 beim DFB-Pokal 2021/22 statt?

Der SV Elversberg und der 1. FSV Mainz 05 treffen am 8. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinander. Der Beginn der Partie ist um 15.30 Uhr.

Elversberg gegen Mainz: Übertragung heute live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Begegnung zwischen dem SV Elversberg und dem 1. FSV Mainz 05 gibt es nicht im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen. Die Rechte für die Übertragung hat sich der Pay-TV-Anbieter Sky gesichert. Es bedarf also eines Sky-Abonnements, um das Match sehen können.

Hier finden Sie nochmal alle wichtigen Infos zur Partie im Überblick:

Spiel: SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05 , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Sonntag, 8. August 2021

Sonntag, 8. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde

URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream: Sky

Liveticker zu SV Elversberg - Mainz 05: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

In unserem Datencenter versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen zum DFB-Pokal 2021/22. Dort finden Sie alle Spieltermine, den aktuellen Live-Spielstand und im Anschluss an die jeweiligen Partien natürlich auch die Endergebnisse der Matches. Mit unserem Liveticker bleiben Sie stets optimal informiert. Auch die Partie zwischen dem SV Elversberg und dem 1. FSV Mainz 05 kann hier in Echtzeit mitverfolgt werden. Einzelheiten zur Aufstellung der jeweiligen Mannschaften folgen wie immer kurz vor dem Anpfiff jeder Begegnung.

DFB-Pokal 2021/22 - Übertragung: Welche Spiele laufen im Free-TV bei ARD oder Sport 1?

Alle Spiele des DFB-Pokal-Turniers 2021/22 werden vom Sender Sky ausgestrahlt. Die DFB-Spiele gibt es also nur im Pay-TV zu sehen.

Doch auch alle Fans ohne ein Abonnement bei Sky können ausgewählte Partien gratis mitverfolgen. So strahlt der öffentlich-rechtliche Sender ARD in Summe neun Partien des DFB-Pokals live im regulären TV-Programm und im Online-Stream aus. In den ersten beiden Runden des DFB-Pokals gibt es bei dem Sender jeweils ein Match zu sehen. Zudem werden im Ersten zwei Achtelfinals, die beiden Halbfinalspiele und das Finale des Turniers gezeigt. Der Sportsender Sport1 überträgt ein Match je Runde im Free-TV und Gratis-Stream.

SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05: Die beiden Vereine kurz vorgestellt

SV Elversberg:

Gründung: 1907

Liga: Regionalliga Südwest

Trainer: Horst Steffen

Stadion: URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde

1. FC Mainz 05:

Gründung: 16. März 1905

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Bo Svensson

Stadion: MEWA Arena, Mainz

Mainz-Coach Bo Svensson. Foto: Tom Weller, dpa (archiv)

