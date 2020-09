vor 21 Min.

SV Elversberg - FC St. Pauli am 13.09.20: Heute live im Fernsehen und Stream?

Timo Schultz ist der neue Cheftrainer des FC St. Pauli. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft er am 13. September 2020 auf den SV Elversberg. Die Infos zur Übertragung.

SV Elversberg - FC St. Pauli live im TV und Stream: Die DFB-Pokal-Partie findet heute am 13.9.20 statt. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen finden Sie hier. Läuft SV Elversberg - FC St. Pauli im Free-TV?

Insgesamt 64 deutsche Mannschaften nehmen am DFB-Pokalturnier teil. Das bedeutet: Regional-Liga-Clubs spielen auch gegen Bundesligisten. Bei der Partie zwischen dem SV Elversberg und dem FC St. Pauli am 13.9.2020 ist der Klassenunterschied aber nicht ganz so ausgeprägt: Der SV Elversberg spielt in der Regionalliga Südwest, der FC St. Pauli in der 2. Bundesliga. Die Saison 2019/20 beendete der Bundesligist auf Platz 14.

Läuft das Spiel SV Elversberg - FC St. Pauli live im Free-TV oder nur im Live-Stream bei DAZN oder Sky? Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung.

SV Elversberg - FC St. Pauli live im TV und Stream: Läuft die Übertragung im Free-TV oder auf Sky oder DAZN?

Wann findet das Spiel zwischen dem SV Elversberg und dem FC St. Pauli statt? Lesen Sie hier alle nötigen Infos auf einen Blick:

Wer: SV Elversberg - FC St. Pauli

- Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Hauptrunde

: DFB-Pokal, 1. Wann: Sonntag, 13.09.2020, um 15.30 Uhr

Sonntag, 13.09.2020, um 15.30 Uhr Wo : Waldstation, Kaiserlinde

: Waldstation, Kaiserlinde Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Stream: Sky Go

Obwohl die Ausrichtung der DFB-Pokalspiele für viele Vereine der Regionalliga gerade in Corona-Zeiten eine finanzielle Herausforderung darstellt, hat der SV Elversberg sein Heimrecht nicht abgegeben. Die Partie wird in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde ausgetragen.

DFB-Pokal: Wo läuft das Spiel SV Elversberg - FC St. Pauli im Fernsehen? Gibt es eine Übertragung im Gratis-TV oder kostenlosen Stream?

Einzelne Spiele des DFB-Pokals werden im Free-TV und Gratis-Stream übertragen - die Partie zwischen dem SV Elversberg und dem FC St. Pauli gehört jedoch nicht dazu. Die Partie ist nur auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen - auch DAZN wird den DFB-Pokal nicht übertragen. Ab dem Achtel- und Viertelfinale im Februar und März werden die DFB-Pokal-Spiele häufiger im Free-TV zu sehen sein. Die Rechte teilten sich bisher die ARD und Sky - seit der Spielzeit 2019/20 sind auch die Axel Springer SE und Sport1 vertreten. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es auch die Möglichkeit die Partien im Stream über Sky Go anzusehen.

In der ersten Hauptrunde werden nur zwei Spiele im Free-TV übertragen, hier der Überblick:

