vor 16 Min.

SV Elversberg - Gladbach live im Fernsehen und Stream - Free-TV? Übertragung beim DFB-Pokal heute

SV Elversberg gegen Gladbach heute: Wo wird das Spiel übertragen? Alles Wichtige zur Übertragung im DFB-Pokal im Fernsehen und Live-Stream erfahren Sie hier. Wird die Partie gratis im Free-TV gezeigt?

In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der SV Elversberg heute auf Borussia Mönchengladbach. Wird die Partie im Free-TV gezeigt? Wo wird das Spiel übertragen? In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos über Sender, Übertragung und Anstoß.

SV Elversberg - Gladbach live im Free-TV und Gratis-Stream - Infos zur Übertragung

Wann spielt der SV Elversberg gegen Gladbach? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag : Dienstag, 22.12.20

: Dienstag, 22.12.20 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Free-TV/ Fernsehen : Keine Übertragung

: Keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: SkyGo

Übertragung der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal: Sender bei SV Elversberg - Gladbach

Lediglich zwei der insgesamt 16 Spiele der zweiten Hauptrunde werden im Free-TV ausgestrahlt. Alle übrigen Partien werden vom Pay-TV-Sender Sky, bzw. dem zugehörigen Streaming-Portal SkyGo übertragen.

Das sind die Spiele, die Sie im Free-TV empfangen können:

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund (22.12.20 auf Sport 1)

- (22.12.20 auf Sport 1) Holstein Kiel - FC Bayern München (13.1.21 in der ARD )

Fußball-Übertragung: SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal

Derzeit spielt der SV Elversberg in der Regionalliga Südwest, wo die Manschaft aktuell den dritten Tabellenplatz belegt. In der 1. Runde des DFB-Pokals, am 13. September 2020, gelang dem Verein erstmals der Einzug in die 2. Runde, durch einen 4:2 Sieg gegen den Zweitligisten FC St. Pauli.

In Runde 2 wartet nun ein härterer Gegner auf die saarländische Mannschaft. Aktuell belegt Borussia Mönchengladbach den 7. Tabellenplatz der 1. Bundesliga. Auch im DFB-Pokal war der Verein bereits äußerst erfolgreich: Die Mannschaft kann auf drei Siege in den Jahren 1960, 1973 und 1995 sowie auf zwei Vize-Titel 1984 und 1992 zurückblicken.

Die 1. Runde des DFB-Pokals meisterte die Mannschaft bereits souverän: Mit einem Endergebnis von 0:8 gegen den FC Oberneuland sicherte sich Borussia Mönchengladbach den Einzug in die 2. Hauptrunde.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen