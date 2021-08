SV Sandhausen - RB Leipzig im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

In der ersten Runde des DFB-Pokals 2021/22 spielt der SV Sandhausen gegen RB Leipzig. Alle Infos zur Übertragung des Spiels live im TV und Stream sowie einen Liveticker gibt es hier.

SV Sandhausen gegen RB Leipzig heißt es in der ersten Runde des DFB-Pokals 2021/22, die Anfang August startete. Losfee Thomas Broich hat diese Partie bei der Auslosung am 4. Juli gezogen. Der Vizemeister der vergangenen Saison muss damit gleich zum Pokalauftakt gegen einen Zweitligisten ran.

Alle wichtigen Informationen zum DFB-Pokalspiel Sandhausen gegen Leipzig haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengefasst. Außerdem erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung des Spiels wissen müssen.

DFB-Pokal 2021/22: Wann spielt SV Sandhausen gegen RB Leipzig? Termin und Uhrzeit übermorgen

Sandhausen und Leipzig treffen am 7. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinander. Uhrzeit für den Anstoß ist an diesem Termin 15.30 Uhr.

Sandhausen - Leipzig live im TV und Online-Stream: Free-TV und Gratis-Stream bei ARD oder ZDF? Übertragung und Sender beim Fußball

Fußball-Fans können das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und RB Leipzig live im TV und Stream beim Pay-TV Sender Sky verfolgen. Bei ARD, ZDF oder Sport1 wird die Partie nicht ausgestrahlt. Im Free-TV gibt es in dieser Runde des Pokals nur einige ausgewählte Spiele zu sehen. Sandhausen gegen Leipzig zählt nicht dazu.

Hier die wichtigsten Informationen noch einmal im Überblick:

Spiel: SV Sandhausen - RB Leipzig , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Samstag, 7. August 2021

Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BWT-Stadion, Sandhausen

BWT-Stadion, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Liveticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Unser Datencenter gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Ergebnisse und die Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22.

Auch zum Duell zwischen Sandhausen und Leipzig finden Sie hier einen Liveticker. Kurz vor dem Spiel werden die Infos zur Aufstellung veröffentlicht.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2021/22 - Übertragung: Welche Spiele laufen im Free-TV bei ARD, ZDF oder Sport1?

Alle 63 Begegnungen, die im Rahmen des DFB-Pokals 2021/22 stattfinden, werden live vom Pay-TV Sender Sky übertragen. Der Großteil der Spiele wird ausschließlich im Bezahlfernsehen gezeigt, einige Partien laufen aber auch kostenlos im Free-TV.

So zeigt die ARD im DFB-Pokal in dieser Saison insgesamt neun Spiele - in den ersten beiden Runden jeweils eines. Zwei Spiele im Achtelfinale sowie beide Halbfinalpartien und das Finale zeigt der Sender ebenfalls im Free-TV. Darüber hinaus ist jeweils ein ausgewähltes Spiel pro Runde bei Sport1 zu sehen.

Hier finden Sie den Gratis-Stream der ARD : zur offiziellen Seite.

: zur offiziellen Seite. Hier gelangen Sie zum Stream von Sport1 : zur offiziellen Seite.

SV Sandhausen vs. RB Leipzig: Bilanz und Infos zu den Vereinen

SV Sandhausen:

Gründung: 1. August 1916

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Gerhard Kleppinger & Stefan Kulovits

& Stadion: BWT-Stadion

Betreuen den SV Sandhausen bis Saisonende: Interimstrainer Stefan Kulovits (l) und Gerhard Kleppinger. Foto: Uwe Anspach/dpa

RB Leipzig

Gründung: 19. Mai 2009

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Jesse Marsch

Stadion: Red Bull Arena

Der neue Trainer Jesse Marsch spricht in der Pressekonferenz vor dem Trainingsauftakt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wer hat die besseren Chancen auf den Sieg?

Im DFB-Pokal sind der SV Sandhausen und RB Leipzig bisher noch nie aufeinander getroffen. In der zweiten Bundesliga gab es hingegen bisher vier Spiele zwischen den beiden Mannschaften. Zwei davon konnte Sandhausen für sich entscheiden, eine Partie gewann RB Leipzig. Die vierte Begegnung endete unentschieden.

(AZ)