SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund im DFB Pokal: Übertragung live im Free-TV und Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 gibt es das Spiel SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker gibt es hier.

Der DFB-Pokal steht wieder vor der Tür und in der ersten Runde des klassenübergreifenden Turniers haben kleinere Vereine die Möglichkeit gegen die ganz Großen des deutschen Fußablls anzutreten. So auch im Spiel zwischen dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden und dem Top-Verein Borussia Dortmund.

Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokalspiels haben wir hier für Sie.

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund: Termin und Uhrzeit

Die wichtigsten Infos zur Partie zwischem dem SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund finden Sie hier in der Übersicht:

Spiel : SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 7. August 2021

Dienstag, 7. August 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Brita-Arena , Wiesbaden

SV Wehen vs. Borussia Dortmund: Übertragung live im TV und Stream

Das Pokal-Spiel zwischen Wiesbaden und Dortmund wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Die Übertragung der Partie übernimmt der Pay-TV Sender Sky.

DFB-Pokal 21/22: Ergebnisse, Termine, Uhrzeiten, Spielplan und Aufstellung

Unser Datencenter gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Tabellenplatzierungen, Punkte, Ergebnisse und die Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22. Auch aktuelle Infos zu der Auslosung finden Sie hier. Mit unserem Liveticker verpassen Sie keine Resultate und News Ihrer Lieblingsmannschaft.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Aufstellung

Mit welcher Aufstellung Dortmund und Wiesbaden auflaufen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Weitere Infos liefern wir zeitnah vor dem Anpfiff des Spiels.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

DFB-Pokal Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Alle 63 Begegnungen des DFB-Pokal-Turniers werden live im TV und Stream vom Pay-TV Sender Sky übertragen. Wie auch in der Bundesliga wird es also die meisten Spiele des Turniers nur im Bezahlfernsehen zu sehen geben. Einige Partien können Sie jedoch auch im Free-TV empfangen. Die ARD zeigt insgesamt neun Spiele des DFB-Pokals, während Sport1 eine Begegnung pro Runde im Free-TV zeigt. Im Ersten wird es in den ersten beiden Runden jeweils ein Spiel zu sehen geben. Zwei Spiele im Achtelfinale sowie beide Halbfinalpartien und das Finale des DFB-Pokals zeigt die ARD ebenfalls.

Hier auf dieser Seite können Sie die entsprechenden Spiele im Live-Stream der ARD verfolgen. Über diesen Link gelangen Sie zum Stream von Sport1.

SV Wehen Wiesbaden gegen Borussia Dortmund: Hat der Drittligist eine Chance gegen den BVB?

Erst ein Mal sind die beiden Vereine in der Vergangenheit aufeinander getroffen: Im Jahr 2000 trennte sich der damals noch SV Wehen-Taunusstein heißende Verein mit einem Endergebnis von 0:1 vom BVB.

SV Wehen Wiesbaden

Der hessische Verein spielte 1988 Landesliga Hessen Mitte und schaffte es bereits in der Saison 89/90 in der Oberliga Hessen mitzuspielen. Von da aus gelang es dem SV Wehen sich dauerhaft in der Regionalliga Süd zu etablieren und konnte in der Saison 07/08 erstmals in der 2. Bundesliga mitspielen - damals gemeinsam mit dem FC Augsburg. Seit 2009 spielt der Verein hauptsächlich in der 3. Liga und konnte sich nach einem Aufstieg 2019 nicht in der 2. Bundesliga halten. Am Ende der Saison 20/21 belegte Wehen den 6. Platz der 3. Liga.

Borussia Dortmund

Dem SV Wehen gegenüber steht der Bundesligist Borussia Dortmund. Der BVB ist einer der erfolgreichsten deutschen Vereine der Fußballgeschichte und steht in der ewigen Tabelle der Bundesliga hinter Bayern München auf Platz 2. Vor allem am Ende der letzten Saison blühten die Dortmunder auf und belegten vor Wolfsburg den 3. Platz der Bundesliga. Nur ein Punkt trennte den Verein vom zweitplatzierten RB Leipzig.

Im Duell mit dem SV Wehen sollte Dortmund also klar die Nase vorn haben. Bekanntermaßen ist der DFB-Pokal jedoch immer für eine Überraschung gut. (AZ)