Saarbrücken gegen 1860 München: Wo gibt es die Übertragung im TV oder Live-Stream?

In der 3. Bundesliga spielt Saarbrücken gegen 1860 München. Wir haben hier alles zu Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengefasst.

In der 3. Bundesliga, die aktuell mit der Saison 2021/22 stattfindet, ist derzeit der 13. Spieltag. Am 24. Juli diesen Jahres startete der Fußball-Wettkampf und am 15. Mai 2022 soll er voraussichtlich mit dem 38. Spieltag enden. Insgesamt 20 Mannschaften sind mit dabei und kämpfen sowohl um den Pokal, den sich in der vergangenen Saison Dynamo Dresden sicherte, wie auch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Auch der 1. FC Saarbrücken und 1860 München treffen in diesem Rahmen aufeinander. Wann ist das Spiel und wo können Sie es sehen? Das verraten wir Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream sowie eine Bilanz beider Vereine für Sie.

1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Der Termin für das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1860 München ist am Samstag, 23. Oktober 2021. Anstoß ist um Punkt 14 Uhr, gespielt wird in der saarländischen Hauptstadt, was dem 1. FC Saarbrücken einen Heimvorteil verschafft.

Saarbrücken gegen 1860 München: Übertragung im Free-TV? Gibt es einen Live-Stream?

Dass die Spiele der 3. Bundesliga alle im Free-TV gezeigt werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Das Spiel zwischen Saarbrücken und 1860 München läuft aber im Free-TV im BR. Auch in den oberen Ligen sind vor allem Pay-TV-Sender für die Ausstrahlung zuständig.

Wir haben in einer kurzen Übersicht alle Eckdaten zur Partie 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München inklusive Übertragung für Sie zusammen gefasst:

Spiel: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München , 13. Spieltag der 3. Liga 2021/22

gegen , 13. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Samstag, 23. August 2021

Samstag, 23. August 2021 Uhrzeit : 14 Uhr

14 Uhr Ort: Ludwigsparkstadion , Saarbrücken

, Übertragung im Free-TV : BR

: Übertragung im Live-Stream : Magenta TV

: Magenta Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Der 1. FC Saarbrücken gegen 1860 München - Eine Bilanz beider Fußball-Vereine

Insgesamt 23 Mal trafen die beiden Fußball-Vereine des 1. FC Saarbrücken und TSV 1860 München in der Vergangenheit bereits aufeinander. Hier ein kleiner Überblick über die Begegnungen in den unterschiedlichen Ligen, jeweils die zeitnahsten Spiele haben wir erwähnt:

1. Bundesliga:

1978 - 2:0 für den TSV 1860 München

2. Bundesliga:

7.11.2004 - 4:1 für den 1. FC Saarbrücken

17.4.2005 - 1:1

11.12.2005 - 0:0

7.5.2006 - 1:0 für den TSV 1860 München

3. Bundesliga:

21.10.2020 - 2:1 für den 1. FC Saarbrücken

20.2.2021 - 2:1 für den 1. FC Saarbrücken

Eine wirkliche Bilanz wie Einschätzung, welche der beiden Mannschaften das morgige Spiel für sich entscheiden wird, lässt sich daraus nicht treffen. In der aktuellen Tabelle der 3. Bundesliga 2021/22 liegt der 1. FC Saarbrücken jedoch auf dem 3. Platz mit derzeit 20 Punkten und gilt damit als Aufstiegskandidat in die 2. Bundesliga für die kommende Saison. Über ihm befinden sich nur noch die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und der 1. FC Magdeburg. Der TSV 1860 München hingegen liegt mit 13 Punkten im Moment auf Platz 15, nur zwei Plätze vom Abstieg entfernt.

