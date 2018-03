vor 55 Min.

Salzburg - Borussia Dortmund live im TV und Stream sehen Sport

Schafft Dortmund gegen Salzburg nach der 1:2-Hinspielniederlage noch ins Achtelfinale der Europa League? Das BVB-Spiel gibt es live im TV und kostenlosen Stream.

Es war eine Blamage, die sich Borussia Dortmund im Hinspiel der Europa League geleistet hatte: Mit 1:2 verlor der deutsche Pokalsieger gegen den österreichischen Meister RB Salzburg das Hinspiel in der Zwischenrunde. Damit muss bei den Österreichern, die in der Euro League als FC Salzburg antreten, ein Sieg mit zwei Toren Unterschied her.

Zu sehen gibt es die Partie, die am Donnerstag, 15. März, um 21.05 Uhr angepfiffen wird, live im TV sowie im kostenlosen Stream.

Salzburg - Dortmund im TV und Live-Stream sehen

Die Verantwortlichen bei den Dortmundern wissen nach der desolaten Vorstellung im ersten Spiel um die Brisanz. BVB-Sportdirektor Michael Zorc forderte: "Wir brauchen eine andere Intensität in unserem Spiel und müssen tief in die torgefährlichen Räume kommen." Um in die Runde der letzten acht Teams einzuziehen, benötigt Dortmund einen Sieg mit zwei Toren Abstand. Bei drei eigenen Treffern würde auch ein knapperer Erfolg genügen. Allerdings tat sich der BVB zuletzt in Europa bei Auswärtsspielen schwer: Keine der vergangenen sieben Partien in fremden Stadion wurde gewonnen. Die Salzburger sind zudem seit 33 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen.

Als Reaktion auf den schwachen Auftritt im Hinspiel gegen Salzburg setzte Trainer Peter Stöger im Bundesliga-Duell mit Frankfurt (3:2) auf Rotation. Selbst Mario Götze flog aus der Startelf. Ob der Weltmeister dieses Mal wieder von Beginn an dabei ist, ließ der BVB-Coach offen. Bis auf die Langzeitverletzten Shinji Kagawa, Andrej Jarmolenko, Erik Durm, Sebastian Rode und Jadon Sancho sowie den international nicht spielberechtigten Manuel Akanji sind alle Profis dabei.

Als Handicap vor allem für den spielstarken BVB könnte sich der Rasen in der Arena erweisen, der in den vergangenen Wochen auch infolge der tiefen Temperaturen stark gelitten hat. Auf die Schnelle war ein Austausch nicht möglich. "So ein Teppich wie in Dortmund wird es wahrscheinlich nicht sein. Im Endeffekt müssen aber beide Mannschaften darauf spielen", kommentierte Salzburgs Keeper Alexander Walke.

Salzburg gegen BVB live im kostenlosen Stream

Zu sehen ist die Partie im Free-TV beim Münchner Sender Sport1. Ab 19 Uhr startet die Übertragung mit Vorberichten rund um die anderen Partien der Zwischenrunde, bevor ab 21.05 Uhr live aus Salzburg übertragen wird. Neben der Übertragung im Free-TV bietet der Sender auch einen kostenlosen Live-Stream an, der hier zu sehen ist.

