Sandhagen vs Dillashaw: So sehen Sie die UFC Fight Night in Deutschland

Am 25. Juli in der Nacht von Samstag auf Sonntag findet der Kampf zwischen Sandhagen und Dillashaw statt. Alle Infos zu Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

In der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag findet der MMA-Kampf zwischen den beiden US-Amerikanern Cory Sandhagen und TJ Dillashaw statt. Aufgrund der Übertragung aus Las Vegas in den USA kann man den Kampf hierzulande nur nachts live verfolgen. MMA ist das Akronym für Mixed-Martial-Arts und erlaubt es den Kämpfern, wie der Name verspricht, Schlag- und Tritt-Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten wie beispielsweise Taekwondo, Kickboxen, Karate oder auch Jiu-Jitsu und Judo anzuwenden.

Die Kämpfe finden nicht wie beim Boxen innerhalb eines Ringes statt sondern in einem sogenannten Cage bzw. zu deutsch "Käfig" statt. Neben einem K.o. oder technischen K.o. haben die Kämpfer auch die Möglichkeit ihre Gegner in verschiedenen Haltetechniken zum Aufgeben zwingen. Sollten am Ende des Kampfes kein klarer Sieger feststehen, entscheiden drei Juroren über den Ausgang des Fights.

Hier verraten wir Ihnen alles, was sie zur Übertragung des UFC Fight Night-Kampfes zwischen Sandhagen und Dillashaw wissen müssen. Wie läuft die Übertragung in Deutschland? Gibt es den Kampf im Free-TV zu sehen? Alle Antworten gibt es hier.

UFC Fight Night: Sandhagen vs. Dillashaw - Termin und Uhrzeit

Der Kampf zwischen Cory Sandhagen und TJ Dillashaw findet in Las Vegas statt und wird aufgrund der Zeitverschiebung am 25. Juli in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfinden. Los geht es um 1 Uhr nachts nach europäischer Zeit - vor Ort in Las Vegas beginnt die Fight Night am 24. Juli um 15 Uhr (Ortszeit).

Sandhagen vs. Dillashaw: Übertragung der UFC Fight Night heute Nacht live im TV und Stream

In Deutschland wird die UFC Fight Night und damit auch der Kampf zwischen Sandhagen und Dillashaw vom kostenpflichtigen Streaming-Dienst DAZN im Stream übertragen. Laut Anbieter kostet ein Abonnement monatlich 14,99 Euro und im Jahr liegen die Kosten für ein Abo bei 149,99 Euro.

Neben dem Stream von DAZN gibt es die Möglichkeit den Kampf direkt über den offiziellen Stream der UFC ansehen. Auch hier wird ein Abonnement benötigt, das monatlich mit 9,99 Euro bzw im Jahr mit 89,90 Euro zu Buche schlägt. Über diesen Link gelangen Sie zur offiziellen Seite der UFC, wo sie sich anmelden oder ein kostenpflichtiges Konto erstellen können, um den Kampf zu verfolgen.

UFC Fight Night: Sandhagen und Dillashaw vorgestellt - Das sind die Kämpfer

Die beiden Kontrahenten sind seit mehreren Jahren professionelle MMA-Kämpfer. Sandhagen und Dillashaw treten in der Bantamgewichtsklasse an - sie dürfen also maximal 61 Kilogramm auf die Wage bringen. Wir stellen Ihnen die beiden Kämpfer näher vor.

Cory Sandhagen:

Sandhagen kommt aus Aurora im Bundesstaat Colorado und ist seit sechs Jahren professioneller Kämpfer. Er ist 29 Jahre alt, 180 cm groß und hat in seiner MMA-Karriere bisher 14 Mal gewonnen und zwei Niederlagen hinnehmen müssen. In seinen 14 siegreichen Kämpfen hat er sechs durch ein K.O. bzw. ein technisches K.O. für sich entschieden.

TJ Dillashaw:

Dillashaw kommt aus Sonora im US-Bundesstaat Kalifornien und blick auf eine wesentlich längere Profi-Karriere als sein Kontrahent zurück: Seit mittlerweile elf Jahren ist Dillashaw als professioneller Kämpfer tätig. In insgesamt 20 Kämpfen gewann der Amerikaner 16 Mal und entschied davon 8 Fights mit einem K.O./TK.O. Er ist 35 Jahre alt, 168 cm groß und wiegt wie sein Kontrahent 61 Kilogramm. (AZ)