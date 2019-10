vor 33 Min.

Schalke - Bielefeld im DFB-Pokal 2019/20 live im Fernsehen, TV & Live-Stream sehen

DFB-Pokal für Schalke? Am Dienstag, den 29.10.2019, geht's für den FC Schalke 04 gegen Bielefeld in die 2. Runde des DFB-Pokals 2019/20. Hier erfahren Sie Sendezeit & TV-Sender: Schalke live im Free-TV, Pay-TV oder im kostenlosen Live-Stream?

Schalke steht am Dienstag, den 29. Oktober 2019, im DFB-Pokal in Bielefeld auf dem Platz. Die Arminia empfängt die Gelsenkirchner zur Runde 2 des DFB-Pokals 2019/20 in der SchücoArena. Schalke tritt als Bundesligist als Favorit auf, der bisher dreimal so häufig gegen Arminia gewonnen hat. Zuletzt standen sich beide Mannschaften in der Bundesliga 2008/09 gegenüber und der FC Schalke 04 ging mit 2:0 als Gewinner vom Platz. "Wo kommt Schalke im DFB-Pokal live im TV?", fragen sich die Fußballfans vor der zweiten Hauptrunde. Wir haben alle Informationen zu Live-Stream, Übertragung im Free-TV, Pay-TV und zur Sendezeit.

DFB-Pokal Runde 2: Schalke gegen Bielefeld live sehen im TV & Live-Stream

Schalke 04 in Runde 2:

Das Schalke-Spiel in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals können Sie hier live mitverfolgen. Im Free-TV läuft nur die Zusammenfassung nach Spielende.

Wann? 29. Oktober 2019: Arminia Bielefeld vs. FC Schalke 04

29. Oktober 2019: vs. Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Free-TV : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV: Sky Sport 1 ab 20.35 Uhr

Sky Sport 1 ab 20.35 Uhr Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

Sky Go & Sky Ticket Zusammenfassung & Highlights: ARD Sportschau ab 22 Uhr

Mehr Infos zu weiteren Spielen:

DFB-Pokal: Alle Spiele 2019/20 können Sie live im TV & via Online-Stream erleben

In dieser Saison überträgt der Bezahlsender Sky alle DFB-Pokalspiele im Pay-TV. Der DFB-Pokal wird in der Konferenz auch auf der Streaming-Plattform Sky Go bzw. Sky Ticket zu sehen sein. DAZN besitzt für den DFB Pokal 2019/20 keine Übertragungsrechte. Wer die Pokalspiele im Free-TV oder im kostenlosen Live-Stream sehen will, muss sich mit ausgewählten Begegnungen begnügen, die live im Fernsehen auf ARD oder Sport1 übertragen werden. Erfahren Sie hier mehr über die Übertragungen der zweiten DFB-Pokal-Runde: Runde 2 des DFB-Pokals 2019/20 live im Fernsehen, Free-TV & Live-Stream sehen

Die Ergebnisse von Schalke 04 im DFB-Pokal 2019/20

Die Spielergebnisse von Schalke im DFB-Pokal 19/20 sowie die Gegner und Spieldaten können Sie hier aktuell sehen:

1. Hauptrunde , 10. August 2019: Drochtersen - FC Schalke 04 0:5

, 10. August 2019: - 0:5 2. Hauptrunde , 29. Oktober 2019: Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

, 29. Oktober 2019: - Achtelfinals , 04. & 05. Februar 2020

, 04. & 05. Februar 2020 Viertelfinals , 03. & 04. März 2020

, 03. & 04. März 2020 Halbfinals , 21. & 22. April 2020

, 21. & 22. April 2020 Endspiel , 23. Mai 2020

Schalke im DFB Pokal: Letzter Titel liegt neun Jahre zurück

In der Saison 2010/11 errang der FC Schalke 04 den begehrten DFB-Pokal mit einem klaren Sieg gegen den MSV Duisburg (5:0). In den vergangenen drei Saisons spielten die Gelsenkirchner immer vorne mit, für die Trophäe reichte es dennoch nie: In der Spielzeit 2018/19 flog Schalke gegen Werder aus dem Viertelfinale (0:2), 2018 erreichte das Team das Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt, verlor jedoch 0:1. In der Saison 2016/17 setzte Bayern München der Schalker DFB-Pokal-Hoffnung mit 3:0 im Viertelfinale ein Ende. Ob es dieses Mal für den Einzug ins Finale reicht, erfahren Sie bei der Übertragung des Pokalspiels live im TV oder im Live-Stream.

