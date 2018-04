Schalke - Dortmund heute live im TV und Stream sehen

vor 58 Min.

Bundesliga live: Heute steht unter anderem das Derby Schalke - Dortmund an. So lässt es sich im TV und Live-Stream sehen.

Bundesliga sehen: Das ist seit dieser Spielzeit gar nicht mehr so einfach. Ein Sky-Abo allein reicht nicht mehr, um alle Spiele verfolgen zu können. Vor allem bei den Freitagabend-Spielen schaut man schon mal leicht mal in die Röhre. Hierfür ist nämlich der Eurosport-Player nötig.

Sie haben Fragen zur Bundesliga-Übertragung? Mit dieser Übersicht haben Sie den Durchblick:

Bundesliga live: Wann ist der Anpfiff?

Es gibt drei neue Anstoßzeiten: Fünfmal pro Saison findet eine Partie statt des Zweitliga-Spitzenspiels am Montag um 20.30 Uhr statt. Ebenfalls fünfmal wird am Sonntag bereits um 13.30 Uhr angestoßen. In diesen Wochen finden nur vier Spiele am Samstags-Stammtermin um 15.30 Uhr statt. Dauerhaft verschiebt sich das späte Sonntagsspiel um eine halbe Stunde nach hinten auf 18 Uhr.

Bundesliga live im TV und als Stream: Eurosport-Player oder Sky?

Der Großteil der Spiele ist weiterhin beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der langjährige Rechte-Inhaber zeigt aber nicht mehr alle Partien live. 40 reguläre Spiele werden im Pay-TV-Angebot von Eurosport übertragen – 30 am Freitagabend und jeweils die fünf am Sonntagmittag und Montagabend. Außerdem sind die Relegationsspiele beim Sportsender zu sehen. Der Einstieg des Senders passt zum Anspruch, einer der Top-Anbieter im Sport zu werden.

Zuvor schon hatte der Mutterkonzern des Senders, der Rechtevermarkter Discovery, sich das Paket an Olympia 2018 bis 2024 gesichert. Drei Partien, und damit eine mehr als bisher, werden im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Am 1., 17. und 18. Spieltag überträgt das ZDF das Freitagabendspiel.

Wer Zugriff auf alle Spiele haben möchte, braucht neben dem Sky-Abo (19,99 Euro pro Monat für Neukunden) auch den Eurosport-Player (29,99 Euro pro Saison). Kurz vor der Saison hatte Eurosport einen Vertrag mit der Satelliten-Plattform HD+ abgeschlossen, wonach alle 45 Bundesligaspiele auch auf diesem (ebenfalls kostenpflichtigen) Angebot zu sehen sein werden. Die Verhandlungen zwischen Sky und Eurosport, wonach Sky die Spiele aus dem Eurosport-Paket ebenfalls zeigen soll, sind ins Stocken geraten.

<p>Wann wird die Bundesliga übertragen? Die große Übersicht.</p> Bild: dpa

Hinweis: In den sogenannten Englischen Wochen überträgt Sky auch die Bundesliga-Spiele unter der Woche.

Bundesliga-Spielplan: Die Spiele des 29. Spieltags

Freitag, 13. April:

20.30 Uhr: Wolfsburg - Augsburg

Samstag, 14. April:

15.30 Uhr: Hertha - Köln

15.30 Uhr: Leverkusen - Frankfurt

15.30 Uhr: Hoffenheim - HSV

15.30 Uhr: Stuttgart - Hannover

18.30 Uhr: FC Bayern - Gladbach

Sonntag, 15. April:

15.30 Uhr: Schalke - Dortmund

18.00 Uhr: Bremen - Leipzig

Montag, 16. April:

20.30 Uhr: Mainz 05 - Freiburg

Fußball: Welche TV-Sender übertragen welche Spiele der Bundesliga?

Der große Verlierer der neuen Rechtevergabe ist Sport1. Der Sender hat die Übertragungsrechte an der ersten und zweiten Liga verloren. Vor allem die zweite Liga war lange das Hauptbetätigungsfeld der Münchner: 23 Jahre lang übertrug der Sender die Liga. Sky hat von nun an die Exklusivrechte an Liga zwei. Der Pay-TV-Sender teilte sich bislang die Übertragungsrechte an dem Unterhaus mit dem Free-TV-Sender. Sport1 setzt nun neben der Übertragung der Europa League am Donnerstagabend vermehrt auf Regionalliga-Übertragungen. Dafür hat der Sender mit vier regionalen Fußballverbänden Verträge bis zur Saison 2020/21 abgeschlossen.

Übertragung der Bundesliga-Spiele: Welche Fernseh-Sender sind neu im Boot?

Die Zusammenfassung der ersten und zweiten Liga gibt es am Montagabend künftig im Free-TV bei RTL Nitro zu sehen. Die Höhepunkte der Bundesligapartien sind 40 Minuten nach Schlusspfiff bei der Streaming-Plattform DAZN zu sehen. Die Online-Radio-Rechte hat sich der Versandhändler Amazon gesichert. Für erste und zweite Liga sowie den DFB-Pokal bietet der Konzern Hörfunk-Reportagen in seinem Prime-Bereich an. UKW-Radio gibt es weiterhin bei der ARD und deren regionalen Sendeanstalten zu hören.

Was ist neu bei den Übertragungs-Rechten?

Die nächste große Umstellung folgt im Sommer 2018: Das ZDF, das bisher einen Teil der Spiele in der Champions League zeigte, ging beim Bieterverfahren leer aus. Die Königsklasse verschwindet in einem Jahr komplett ins Pay-TV : Sky sicherte sich die Medienrechte bis 2021 und teilt sich die Übertragungsrechte mit der Streaming-Plattform DAZN. Ein Champions-League-Spiel im Free-TV gibt es nur noch dann, wenn ein deutscher Verein im Endspiel steht. Im Rundfunk-Staatsvertrag ist unter anderem festgelegt, dass das Finale in so einem Fall nicht ausschließlich im Pay-TV gezeigt werden darf.

