Schalke - Dortmund live gucken im TV & Live-Stream Sport

Borussia Dortmund trifft heute in der Fußball Bundesliga auf Schalke 04. Hier alle Infos: Spiel live gucken in der Übertragung in TV, Fernsehen, Live-Stream, Live-Ticker und Radio. Sky oder DAZN? Gratis, kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung?

Vor dem Spitzenspiel des heutigen Fußball-Bundesliga Spieltags gibt es ein ungewohntes Bild. Schalke blickt auf Borussia Dortmund als Vorbild. Für Schalke-Manager Christian Heidel ist die Personal- und Transferpolitik des BVB vorbildlich - auch für den eigenen Verein. Dortmund habe vielversprechende Talente verpflichtet, die sich zu herausragenden Spielern in der Bundesliga entwickelt hätten: "Das haben sie einfach gut gemacht."

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund (BVB) heute live: Übertragung in Fernsehen, TV & Live-Stream

Das Revierderby FC Schalke 04 - Borussia Dortmund (BVB) wird heute live auf Sky im Fernsehen und TV und im Live-Stream auf SkyGo zu gucken sein. DAZN zeigt die Fußball Bundesliga Partie nicht live im Stream, jedoch können Fans und Abonnenten von DAZN die Zusammenfassung von Schalke - Dortmund bereits 40 Minuten nach Spielende online im Stream sehen - deutlich vor der Sportschau in der ARD, die ab 18.30 Uhr im TV und Fernsehen sowie im Live-Stream die Zusammenfassungen des heutigen Spieltags zeigt.

Wer kein Sky-Abo hat, aber das Revierderby Dortmund - Schalke sehen will, kann noch mit dem Sky Select Bundesliga Tagesticket für Samstag die Spiele der 1. und 2. Bundesliga an diesem Tag auf Sky Sport Bundesliga live und in HD, inkl. Konferenz und Vor-/Nachberichterstattung sehen. Auch über Telekom Entertain sind Spiele zu verfolgen.

Dortmund will gegen Schalke in der Fußball Bundesliga weiter punkten

Tabellenführer Borussia Dortmund will heute im Spiel am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball Bundesliga weiter punkten. Der BVB-Verteidiger Manuel Akanji will mit Borussia Dortmund heuer unbedingt einen Pokal holen. "Man kann nie wissen, was am Ende rauskommt, aber ich werde alles dafür tun, dass wir in diesem Jahr eine Trophäe gewinnen können", so Akanji.

Borussia Dortmund führt die Tabelle der Fußball Bundesliga souverän mit 33 Punkten vor Mönchengladbach mit 26 Punkten an. Schalke startete schwer in die Saison und steht aktuell mit 14 Punkten auf Platz 12 der ersten Liga Deutschlands.

Dortmund - Schalke heute live, kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung gucken?

Wer Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 live in TV, Fernsehen und Livestream gucken will, ohne dafür zu bezahlen, tut sich schwer. Es gibt keine legalen Angebote, die live, kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung funktionieren.

