Schalke stoppt RB-Höhenflug - Bayern übernimmt Spitze

RB Leipzig kassiert die erste Niederlage in dieser Saison. Zuhause verliert das Nagelsmann-Team gegen den FC Schalke 04. Der FC Bayern ist zur Stelle und übernimmt die Tabellenführung. Ruhmreich war der knappe Sieg in Paderborn aber auch nicht.

Der FC Schalke 04 hat den Höhenflug von RB Leipzig unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann gestoppt. Die Königsblauen feierten einen 3:1 (2:0)-Sieg in der Red Bull Arena und zogen nach Punkten mit dem Sachsen-Club gleich.

Neuer Tabellenführer am 6. Spieltag ist der FC Bayern München. Der Titelverteidiger und Rekordmeister kam beim tapferen Tabellenletzten SC Paderborn zu einem allerdings nur knappen 3:2 (1:0). Mit 14 Punkten führt die Mannschaft von Niko Kovac die Fußball-Bundesliga vor Leipzig (13) und Schalke (13) an. Mit ebenfalls 13 Punkten belegen Borussia Möchengladbach und Bayer Leverkusen ebenfalls nach Siegen die Plätze vier und fünf.

Die Leipziger schwächelten gewaltig. Fünf Wechsel sollten die Mannschaft beleben, in Treffern schlugen sich die personellen Veränderungen nicht nieder. Schalke traf, Schalke jubelte. Zunächst nach einem Eckball durch Salif Sané (29. Minute) per Kopfball. Danach per Foulelfmeter durch Amine Harit (43.). Lange hatte sich Schiedsrichter Manuel Gräfe die strittige Szene per Videobeweis angeschaut, ehe er auf den Punkt zeigte. Harit, Spieler der Stunde bei den Königsblauen, verwandelte mit seinen 22 Jahren nervenstark. Nach der Pause zerstörte Rabbi Matondo (58.) die Hoffnungen der Leipziger auf eine Wende. Der Treffer von Emil Forsberg (83.) nach einem Patzer von S04-Keeper Alexander Nübel kam zu spät.

Die Bayern nutzten die Chance mit einem allerdings mühevollen Pflichterfolg über den Tabellenletzten Paderborn. Die Gastgeber hielten an ihrer mutigen Spielweise auch gegen den Titelverteidiger und Rekordmeister fest und schlugen sich gegen die topbesetzten Gäste respektabel.

Nach dem 1:0 der Münchner durch den ersten Pflichtspieltreffer von Nationalspieler Serge Gnabry (15.) seit dem 28. April ließ der Aufsteiger zumindest in der ersten Halbzeit kein weiteres Gegentor zu. Stattdessen hätten die Ostwestfalen fast jubeln können, als ein Rückpass von Gäste-Profi Thiago das Tor des verdutzten Manuel Neuer nur knapp verfehlte. Eng wurde es dennoch für ein paar Minuten, als Kai Pröger (68.) den Anschlusstreffer erzielte. Mit Saisontor Nummer zehn sorgte Robert Lewandowski (79.) für die Entscheidung, nachdem er früh in der Partie das leere Tore der Paderborner aus wenigen Metern nicht getroffen hatte.

Auch der Tabellenvorletzte 1. FSV Mainz verpasste es, sich ein wenig nach oben zu arbeiten in der Tabelle durch die 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg. Der Gäste-Treffer fiel bereits in der neunten Minute, erzielt durch Marcel Tisserand (9.). Wolfsburg zählt mit zwölf Punkten auf Rangs sechs zur Verfolgergruppe.

Effizient präsentierten sich die Gladbacher Borussen beim 3:0 (1:0)-Sieg bei der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer Gastgeber waren zunächst die gefährlichere Mannschaft, die Borussen trafen aber. Kurz vor der Pause gelang Alassane Pléa (43.) die Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten der zuletzt schon mit einem Doppelpack erfolgreiche Marcus Thuram (65.) und Florian Neuhaus (83.).

In die Kategorie Offensiv-Spektakel gehörte der 3:0 (1:0)-Erfolg von Bayer Leverkusen beim FC Augsburg ob der Gastgeber nicht. Die Augsburger versuchten sich mal wieder als disziplinierte Verteidiger, was anfangs auch fast gelang. Nicht rechnen konnten sie aber mit einem Eigentor von Florian Niederlechner (34.). Gegen Ende machten Kevin Volland (76.) und Kai Havertz (84.) den verdienten Sieg der Werkself perfekt. (dpa)

