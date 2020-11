vor 32 Min.

Schalke verteilte Reschke-Erbe "auf mehrere Schultern"

Der Schalke 04 steckt in einer tiefen Krise.

Der FC Schalke 04 wird vorerst keinen Nachfolger für den Technischen Direktor und Kaderplaner Michael Reschke verpflichten und auch niemanden intern befördern.

"Wir haben uns verständigt, dass wir dieses Aufgabengebiet vorübergehend auf mehrere Schultern verteilen", sagte Sport-Vorstand Jochen Schneider in einer Medienrunde. Von Reschke hatte sich der Verein am Dienstag wegen "unterschiedlicher Auffassungen über die Zukunft des Vereins" getrennt.

Künftig sollen sich Sascha Riether, aktuell Koordinator der Lizenzspielerabteilung, Sportdirektor René Grotus, Mike Büskens als Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten sowie Schneider selbst das Aufgabengebiet Reschkes teilen. "Mit dieser Gruppe werden wir gemeinsam mit der Scouting-Abteilung vorbereiten, was wir im Januar tun wollen", sagte Schneider mit Blick auf mögliche Zugänge. "Meldungen, wonach Sascha Riether zum Sportdirektor aufgestiegen sei, möchte ich dementieren", stellte Schneider klar: "Ich weiß nicht, woher das kommt."

Auf die Frage nach den Bezeichnungen für das Trios an seiner Seite erklärte Schneider: "Es geht nicht um Titel." Ob oder wann ein Nachfolger für Reschke verpflichtet werde, sei offen. "Wir haben bis Weihnachten fünf elementar wichtige Spiele in der Bundesliga", sagte der Sportvorstand: "Was danach kommt und wann wer nachfolgen könnte, werden wir sehen. Das steht jetzt nicht oben auf der Agenda."

Schneider spürt nach eigener Aussage weiterhin den Rückhalt des Aufsichtsrats beim FC Schalke. "Ja, den spüre ich", sagte er : "Aber ganz ehrlich, den brauche ich auch nicht. Ich bin nicht so gestrickt, dass ich ein Bekenntnis brauche." Er selbst habe natürlich auch Fehler gemacht, gestand Schneider ein. Der 50-Jährige ist seit März 2019 Vorstand beim Tabellenletzten.

Am Dienstag wurde ebenfalls bekannt, dass der Vertrag mit dem erst im Sommer verpflichteten Stürmer Vedad Ibisevic zum 31. Dezember aufgelöst wird sowie seine Kollegen Nabil Bentaleb und Amine Harit wieder einmal suspendiert wurden. Trainer David Wagner war nach dem zweiten Spieltag freigestellt worden. Schalke ist seit 24 Bundesliga-Spielen ohne Sieg.

© dpa-infocom, dpa:201125-99-458452/3 (dpa)

