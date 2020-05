22:05 Uhr

Schalker McKennie mit Armbinde: "Justice for George"

Schalkes Weston McKennie trägt an seinem linken Arm eine Binde mit dem Schriftzug «Justice for George».

Der Schalker Fußballprofi Weston McKennie hat im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen seine Unterstützung für den in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz gestorbenen George Floyd gezeigt.

Der 21-Jährige trug am linken Oberarm eine Binde mit der Aufschrift "Justice for George" (Gerechtigkeit für George). Dies war unter anderem auf einem Foto zu sehen, das der Verein über einen offiziellen Twitter-Account veröffentlichte und mit dem Hashtag #JusticeforGeorge versah.

Am Abend erklärte McKennie über Twitter seine Beweggründe. "Meine Plattform nutzen zu können, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das schon seit langem besteht, fühlt sich gut an!!!", schrieb er. "Wir müssen für das einstehen, woran wir glauben, und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir gehört werden!"

McKennie ist in den USA geboren. Nach dem Tod des Afroamerikaners Floyd in Minneapolis hatten auch zahlreiche US-Stars protestiert. (dpa)

Schalke-Tweet

