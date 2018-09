vor 60 Min.

Schumacher siegt in Formel 3 erneut und übernimmt Führung Sport

Rennfahrer Mick Schumacher ist in der Formel 3 auch bei schwierigen Bedingungen nicht zu stoppen.

Der 19 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte im österreichischen Spielberg seinen siebten Sieg in den vergangenen elf Rennen.

Mit nun vier Erfolgen in Serie greift Schumacher in der Rennserie als neuer Gesamtführender erstmals nach dem Titel. "Dass es seit Spa-Francorchamps bei mir so gut läuft, darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich tue alles dafür, dass es so weitergeht", sagte Schumacher, der auf abtrocknender Strecke nach starken Regenfällen siegte. "Dass es für mich auch auf dem nassen und abtrocknenden Kurs so gut lief, freut mich sehr. Auch, dass ich die Führung in der Fahrerwertung übernommen habe." Vier Siege in der Formel 3 nacheinander waren zuletzt dem heutigen Formel-1-Fahrer Lance Stroll am Saisonende 2016 gelungen.

Bei seinem souveränen Start-Ziel-Sieg im Dallara-Mercedes bezwang er wie zuletzt schon drei Mal am Nürburgring seinen russischen Teamkollegen Robert Schwartzmann, diesmal um 0,9 Sekunden. Weil sein härtester Widersacher im Titelrennen, der Brite Daniel Ticktum, im Dallara-Volkswagen nur Rang acht belegte, übernahm Schumacher in seinem insgesamt 55. Formel-3-Rennen die Führung in der Gesamtwertung. Vor den beiden Rennen am Sonntag in Spielberg und den drei Finalläufen Mitte Oktober in Hockenheim hat Schumacher 18 Punkte Vorsprung auf Ticktum (286:268). (dpa)

