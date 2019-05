vor 8 Min.

Schusters Hilfe

Gregor Schlierenzauer setzt auf den ehemaligen deutschen Bundestrainer

Der als Skisprung-Bundestrainer zurückgetretene Werner Schuster berät künftig den kriselnden Olympiasieger Gregor Schlierenzauer. Dies teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) an diesem Dienstag mit. Der 29 Jahre alte Schlierenzauer schloss damit auch konkret ein sofortiges Karriereende aus, über das immer wieder spekuliert wurde.

„Die Rolle von Werner Schuster ist mit dem Verband klar abgesprochen, das Miteinander und der Austausch stehen über allem“, sagte der Tiroler. Schlierenzauer hat 53 Weltcup-Siege und damit so viele wie kein anderer in der Skisprung-Geschichte. In den vergangenen Jahren kam er kaum noch zurecht und verpasste sogar die Qualifikation für die Heim-WM 2019 in Seefeld in Tirol.

Mario Stecher als Sportlicher Leiter des ÖSV sagte: „Gregors klares Ziel bleibt die Rückkehr an die Weltspitze.“ Dafür soll nun ein alter Wegbegleiter helfen. „Mit der Unterstützung von Werner schließt sich für mich ein Kreis – er war eine Schlüsselfigur als Trainer, wir hatten und haben ein super Verhältnis“, betonte der sechsfache Skisprung-Weltmeister.

Der Kleinwalsertaler Schuster war im März nach elf Jahren als deutscher Bundestrainer abgetreten, nachdem er seinen Vertrag nicht mehr verlängert hatte. Zum Nachfolger beim Deutschen Skiverband (DSV) wurde Stefan Horngacher ernannt. (dpa)

